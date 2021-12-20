محرز: لا أُؤمن بِالخرافات و”بابا نويل”

قال اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إنه مسلم ولا يُؤمن بِالخرافات أو مَن يُسمّى بـ “بابا نويل”، عشية احتفالات النصارى بِرأس السنة الميلادية.

جاء ذلك في ردّ من محرز على الصحافيين، حول سؤال فحواه أن إنهاء فريق مانشستر سيتي للسنة الميلادية مُتصدّرا للترتيب، مُرادف لِإحراز لقب “البريمرليغ”، كما حدث له في مناسبتَين سابقتَين. وأن الانتصار الثامن على التوالي في بطولة إنجلترا، قد يعني أن “بابا نويل” يُخبّئ مفاجأة سارّة عند نهاية الموسم لِأشبال المدرب جوسيب غوارديولا.

وأوضح محرز وفقا لِما نشرته الصحافة البريطانية، الإثنين: “أنا لا أؤمن بِالخرافات ومثل هذا النّوع من الاعتقادات. أنا أؤمن فقط بِالفوز بالمقابلات ومحاولة البقاء في الصدارة حتى النهاية. علينا فقط أن نُواصل التقدّم ونحن في لحظة جيّدة للغاية. سنرى أين سنكون في النهاية”.

وعمّق فريق مانشستر سيتي مساء الأحد الفارق بينه وبين المُطارد نادي ليفربول إلى 4 نقاط، قبل جولة واحدة من نهاية مرحلة الذهاب من عمر البطولة الإنجليزية.

جاء ذلك بعد فوز “الأزرق السماوي” بِرباعية نظيفة خارج القواعد أمام نيوكاسل، وتعادل ليفربول بـ (2-2) أمام المضيف توتنهام.

وساهم محرز في الفوز العريض لِفريقه مانشستر سيتي، حيث سجّل هدفا ضد نيوكاسل، وقدّم تمريرة حاسمة.

ورفع قائد “الخضر” غلّته إلى 11 هدفا و4 تمريرات حاسمة، بِزيّ مانشستر سيتي، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم.

وبات محرز وقد أمضى 50 هدفا، منذ انضمامه إلى فريق مانشستر سيتي في صيف 2018، وفي كل المنافسات الرّسمية للأندية.

وحصد رياض محرز امتياز أحسن لاعب في مباراة مانشستر سيتي والمضيف نيوكاسل.