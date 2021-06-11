محرز لا يزال في قائمة المعروضين للبيع في السيتي!!

رغم تصريحاته الأخيرة..

لا يزال مستقبل الدولي الجزائري رياض محرز مع ناديه مانشستر سيتي الانجليزي، محل اهتمام الإعلام البريطاني والعالمي، رغم تصريحات اللاعب الأخير التي قال فيها “أنه باق في النادي الانجليزي وهو جد مرتاح مع الفريق السماوي”.

وكشفت شبكة “اي آس بي آن” الأمريكية، أن فكرة بيع قائد المنتخب الوطني في الميركاتو الصيفي الحالي، لا تزال تراود مسؤولي مانشستر سيتي، الذين يفكرون في التضحية إما بمحرز أو الانجليزي رحيم ستيرلينغ وحتى لابورت، من أجل ضم مهاجم وست هام جاك غريليش.

بات مستقبل الجزائري رياض محرز مع مانشستر سيتي مفتوحا على كل الاحتمالات، خلال فترة الانتقالات الصيفية، ووفقا لنفس المصدر، فإن السيتي يخطط لجمع مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني من عملية بيع الثلاثي محرز ورحيم سترلينغ وإيمريك لابورت، مما سيسمح له بالتعاقد مع جاك غريليش، فضلا عن توفير نسبة هامة من صفقة ضم هاري كين، هداف توتنهام هوتسبير.

وكانت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قالت في تقرير لها، إن نادي مانشستر سيتي، ينوي بيع محرز عند فتح نافذة انتقالات اللاعبين لهذا الصيف، بسبب رغبة الإدارة في الحصول على تمويل عدة صفقات أخرى، قبل أن يرد النجم الجزائري على هذه الإشاعات، بتأكيده على أنه يريد الاستمرار مع الفريق السماوي الذي انضم إليه في العام 2018.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج “الشيرنغيتو” الإسباني الشهير، أكد أن نادي برشلونة يدرس فكرة التعاقد مع جناح نادي مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وزعم المصدر، أنه حدث نقاش حول محرز أثناء اجتماع مسؤولي برشلونة مع وكلاء زميله في مانشستر سيتي، الدولي الألماني إلكاي غوندوغان، ووفقا لموقع “ترانسفير ماركت”، المختص في تقييم أسعار اللاعبين، بلغت القيمة السوقية لرياض محرز حاليا 42 مليون يورو، بتراجع 18 مليون يورو عما كانت عليه في عام 2018.

وينتهي عقد محرز (30 عاما) مع مانشستر سيتي في يونيو 2023، وفرض النجم الجزائري اسمه بقوة في تشكيلة “السيتي” في الموسم المنصرم، وكان وراء تأهل الفريق لنهائي رابطة أبطال أوروبا، حيث تألق بشكل لافت في أدوار خروج المغلوب، خاصة في مباراة الدور نصف النهائي ضد باريس سان جيرمان، التي سجل فيها ثلاثة أهداف.