محرز لتحقيق أحسن البدايات.. وسليماني لإثبات الذات

يجد الدولي الجزائري رياض محرز، أمسية السبت أمام فرصة تأكيد البداية القوية التي سجلها في الوديات التحضيرية، عندما يواجه مع ناديه مانشستر سيتي، نادي ليستر سيتي في الدرع الخيرية للإتحاد الإنجليزي، على ملعب ويمبلي.

وسيكون رياض محرز بمناسبة هذه المواجهة، للظفر بصفة النجومية منذ البداية، وهو الأمر الذي لن يتأتى إلى بالتألق أمام ناديه السابق، وقيادة “السيتي” إلى لقب جديد، يضمن بداية مثالية للموسم الجديد.

ورسّم الدولي الجزائري نفسه نجما فوق العادة في الثلاث مباريات ودية التي خاضها أشبال غوارديولا تحضيرا للموسم الجديد، حيث سجل ثلاثة أهداف، وصنع هدفين، وقدّم أداء راقيا يبشر بموسم استثنائي للاعب.

وتعوّل جماهير مانشستر سيتي على رياض محرز للفوز على ليستر سيتي والظفر بأول لقب في الموسم الجديد، خاصة في ظل الغيابات الكثيرة، التي ستشهدها تشكيلة الأزرق السماوي.

من جهته إسلام سليماني الذي تألق في المباريات الودية لناديه ليون الفرنسي، بوصوله إلى شباك المنافسين، رغم مشاركاته في أغلب اللقاءات كبديل، سيسعى لتحقيق بداية قوية بمناسبة الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.

وحملت القائمة المعنية بلقاء السبت أمام ستاد بريست 29 غسم الدولي الجزائري، الذي يعوّل على إثبات الذات في الموسم الجديد، بعدما اكتفى بالدخول كبديل في الموسم المنصرم، والبقاء على دكة الاحتياط في العديد من المناسبات.