-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

محرز: “لست رونالدو.. وعلينا التحضير جيدا لكأس إفريقيا”

عمر سلامي
  • 148
  • 0
محرز: “لست رونالدو.. وعلينا التحضير جيدا لكأس إفريقيا”
ح.م
رياض محرز

عبّر قائد المنتخب الوطني رياض محرز عن سعادته الكبيرة بتأهل “الخضر” إلى مونديال 2026.

وقال محرز في تصريحات له عقب مباراة الصومال: ” أنا سعيد بالتأهل، لقد حققنا هدفنا والحمد لله”.

وأكد رياض محرز أن كأس العالم 2026 ستكون المحطة الأخيرة له بألوان المنتخب الوطني: “لست رونالدو، وسيكون المونديال القادم، الأخير في مشواري “، في إشارة طريفة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يواصل مسيرته الدولية رغم تقدمه في العمر.

وتابع رياض: “المهم أننا تأهلنا، والآن وضعنا ملف كأس العالم جانبا، ويجب التحضير جيدا لكأس إفريقيا”.

وفي الأخير شكر محرز جماهير “الخضر” على دعمهم الكبير للمنتخب، معربا عن فخره بالانتماء إلى الشعب الجزائري.

مقالات ذات صلة
بالفيديو.. خطأ كارثي من حارس مرمى ليبيا في مباراة الرأس الأخضر

بالفيديو.. خطأ كارثي من حارس مرمى ليبيا في مباراة الرأس الأخضر

“على اللاعبين حسم التأهل للمونديال والجزائر كلّها وراء المنتخب”

“على اللاعبين حسم التأهل للمونديال والجزائر كلّها وراء المنتخب”

إبراهيم مازة: “سنعمل على تحقيق الفوز والتأهل إلى المونديال”

إبراهيم مازة: “سنعمل على تحقيق الفوز والتأهل إلى المونديال”

بن طالب: “مهمتنا حصد النقاط الثلاث والتأهل إلى المونديال”

بن طالب: “مهمتنا حصد النقاط الثلاث والتأهل إلى المونديال”

قائمة اللاعبين الأساسيين الجزائريين أمام الصومال

قائمة اللاعبين الأساسيين الجزائريين أمام الصومال

المنتخب الجزائري لأقل من 17 سنة ينهزم أمام كوت ديفوار

المنتخب الجزائري لأقل من 17 سنة ينهزم أمام كوت ديفوار

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد