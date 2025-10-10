محرز: “لست رونالدو.. وعلينا التحضير جيدا لكأس إفريقيا”

عبّر قائد المنتخب الوطني رياض محرز عن سعادته الكبيرة بتأهل “الخضر” إلى مونديال 2026.

وقال محرز في تصريحات له عقب مباراة الصومال: ” أنا سعيد بالتأهل، لقد حققنا هدفنا والحمد لله”.

وأكد رياض محرز أن كأس العالم 2026 ستكون المحطة الأخيرة له بألوان المنتخب الوطني: “لست رونالدو، وسيكون المونديال القادم، الأخير في مشواري “، في إشارة طريفة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يواصل مسيرته الدولية رغم تقدمه في العمر.

وتابع رياض: “المهم أننا تأهلنا، والآن وضعنا ملف كأس العالم جانبا، ويجب التحضير جيدا لكأس إفريقيا”.

وفي الأخير شكر محرز جماهير “الخضر” على دعمهم الكبير للمنتخب، معربا عن فخره بالانتماء إلى الشعب الجزائري.