محرز: لم نُبرّر الإخفاق ونلتزم بِالتأهّل للمونديال

قال النجم الجزائري رياض محرز إنّه لم يتستّر خلف التبريرات، لِتفسير إخفاق المنتخب الوطني في “كان” الكاميرون 2022. مُلتزما بِالعمل الجادّ على بلوغ “الخضر” مونديال قطر.

جاء ذلك مساء الأربعاء في تغريدة لِقائد “محاربي الصحراء”، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال محرز إنه تريّث قليلا بعد إقصاء المنتخب الوطني الجزائري من الدور الأوّل للبطولة الإفريقية بِالكاميرون، قبل الإدلاء بِانطباعه حول هذه الحصيلة السلبية.

وأضاف جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي إنه لا ولن يغرق في التبريرات، لِكون “الخضر” فشلوا في امتحان جديد بِكلّ بساطة. لكن محرز شدّد على أن الظّروف (أرضية ملعب جابوما، الحرّ، الرطوبة، اللعب ظهرا، رداءة التحكيم..) لم تُساعد على بلوغ الهدف المسطّر المرادف للدّفاع عن اللقب الإفريقي.

وتابع النجم الجزائري يقول إن الجمهور يتّسم بِنوع من المزاجية، في إشارة إلى التشجيع “الهستيري”، ثم الإنقلاب بـ 180 درجة إلى النّقد اللاذع! لمّا قال إنه قرأ كثيرا من الرسائل السلبية بعد الإقصاء من “كان” الكاميرون.

والتزم محرز بِتصحيح المنتخب الوطني الجزائري للمسار، والإستعداد الجيّد لِمقابلتَي الكاميرون في أواخر مارس المقبل، وحصد بطاقة التأهّل لِمونديال قطر المُقرّر تنظيمه في أواخر العام الحالي.

واختتم رياض محرز تغريدته يشكر فيها كلّ الجمهور الجزائري، الوفيّ لـ “محاربي الصحراء” في السرّاء والضرّاء.