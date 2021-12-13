محرز لن يقابل ماندي في منافسة رابطة أبطال أوروبا
ألغيت مواجهة ثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا، التي كانت مبرمجة بين لاعبي “الخضر” رياض محرز وعيسى ماندي بعد إعادة القرعة.
وكانت قرعة ثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا، قد أجريت صبيحة الإثنين، وأسفرت عن مواجهات مثيرة، من بينها مواجهة مانشستر سيتي وفياريال.
وبعد وقت قصير فقط على إجراء القرعة، والإعلان عن جدول مباريات ثمن النهائي، قرر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، إعادة العملية، بسبب خطأ وقع في القرعة، بشكل جعل مانشستر سيتي يواجه سبورتينغ لشبونة البرتغالي فيما وقع فياريال في مواجهة يوفنتوس.
Round of 16 draw ✔️
Which tie are you most excited for?#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/QvZoT0yxqi
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021
وشهدت القرعة في نسختها الأولى خطأً، بوضع مانشستر يونايتد ضمن الاحتمالات الخاصة بمنافس فياريال، في الدور ثمن النهائي، وهو ما لا تسمح به اللوائح.
Following a technical problem with the software of an external service provider that instructs the officials as to which teams are eligible to play each other, a material error occurred in the draw for the UEFA Champions League Round of 16.
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021
ولا تسمح لوائح الاتحاد الأوروبي، بأن يلتقي فريقان لعبا معا ضمن مجموعة واحدة بدوري الأبطال، في الدور ثمن النهائي، وهو ما ينطبق على يونايتد وفياريال.
وبناءً على ذلك، تقدم كل من أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد وفياريال باحتجاجات على نتيجة القرعة، للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، الذي قرّر إعادتها.