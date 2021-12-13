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رياضة

محرز لن يقابل ماندي في منافسة رابطة أبطال أوروبا

سليم.ع
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محرز لن يقابل ماندي في منافسة رابطة أبطال أوروبا
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رياض محرز وعيسى ماندي

ألغيت مواجهة ثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا، التي كانت مبرمجة بين لاعبي “الخضر” رياض محرز وعيسى ماندي بعد إعادة القرعة.

وكانت قرعة ثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا، قد أجريت صبيحة الإثنين، وأسفرت عن مواجهات مثيرة، من بينها مواجهة مانشستر سيتي وفياريال.

وبعد وقت قصير فقط على إجراء القرعة، والإعلان عن جدول مباريات ثمن النهائي، قرر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، إعادة العملية، بسبب خطأ وقع في القرعة، بشكل جعل مانشستر سيتي يواجه سبورتينغ لشبونة البرتغالي  فيما وقع فياريال في مواجهة يوفنتوس.

وشهدت القرعة في نسختها الأولى خطأً، بوضع مانشستر يونايتد ضمن الاحتمالات الخاصة بمنافس فياريال، في الدور ثمن النهائي، وهو ما لا تسمح به اللوائح.

ولا تسمح لوائح الاتحاد الأوروبي، بأن يلتقي فريقان لعبا معا ضمن مجموعة واحدة بدوري الأبطال، في الدور ثمن النهائي، وهو ما ينطبق على يونايتد وفياريال.

وبناءً على ذلك، تقدم كل من أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد وفياريال باحتجاجات على نتيجة القرعة، للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، الذي قرّر إعادتها.

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