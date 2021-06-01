محرز له شخصية من فولاذ وغوارديولا أخطأ تكتيكيا

عقد الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، الثلاثاء، مؤتمر صحفيا بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى.

وكان أشبال بلماضي قد استهلّوا تربّصهم بِالمركز المذكور، الإثنين، استعدادا لِخوض 3 مواجهات ودّية أمام منتخبات موريتانيا ومالي وتونس، في الـ 3 والـ 6 والـ 11 من جوان الحالي، على التوالي.

ونُقدّم لكم في هذا التقرير أبرز ما جاء في المحطّة الإعلامية بِمركز سيدي موسى.

1- خسارة نهائي رابطة أبطال أوروبا جزء من النشاط الرياضي بِحلوه ومرّه، وأعرف لاعبي رياض محرز جيّدا. إنه يملك ذهنية قوية وشخصية احترافية. وأجزم أنه لن يتأثّر سلبا، وسيعود بِقوّة في قادم الاستحقاقات.

2- ألمح بلماضي إلى أن الخيارات التكتيكية للتقني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، لم تكن صائبة في نهائي رابطة أبطال أوروبا 2021. وضرب مثلا بِطابع الهزال الذي ميّز خط الوسط، لِعدم توظيف اللاعبين المناسبين لِهذا المركز.

3- مقابلات جوان الحالي تحضيرية لـ “محاربي الصحراء”، لكن أعتبرها شبه رسمية، فمنتخب موريتانيا ينشط في ساحة الكبار حيث تأهّل لـ “كان” 2019 و2022، وفريق مالي له تقاليد عريقة ويزخر بِمواهب الكرة المحترفة في أوروبا. وتونس بلغت نصف نهائي كأس أمم إفريقيا بِمصر، وشاركت في مونديال روسيا 2018.

4- سألعب بِذهنية الفوز أمام موريتانيا ومالي وتونس، وأرغب في تسلّق أعلى لائحة ترتيب الفيفا. فمَن يدري، قد يُحْتَسب التصنيف عاملا رئيسا في الدور الأخير من تصفيات المونديال، ويُمنح الأوائل أفضلية خوض مباراة العودة داخل القواعد. ولو أن اللوائح مازالت لم تُضبط بعد، يقول بلماضي.

5- قال الناخب الوطني أيضا إنه لا يُعير معدّل العمر اهتماما كبيرا، ولا يجلب لاعبين لِأنهم شباب ويُمكن الإستثمار في قدراتهم احتياطا للمستقبل. وأكّد بِأنه مازال يُعوّل على ثلاثي حراسة المرمى وهاب رايس مبولحي وألكسندر أوكيجة وعز الدين دوخة في المواعيد المقبلة. مُشيرا إلى أن هذا المنصب يحمل طابعا خاصا، ومعدّل العمر (كِبَرِ السنّ) يكاد يكون تافها (نماذج دينو زوف، توماس نكونو، بيتر شيلتون، جانلويجي بوفون، فريد موندراغون، عصام الحضري…).

6- سألعب تصفيات مونديال 2022 بِميدان “مصطفى شاكر” بِالبليدة، وبعدها وفي حال حجز بطاقة حضور مونديال قطر 2022، سأُبرمج مقابلات في الملعب الجديد لِوهران أو ولاية أخرى. يقول المسؤول الفني الأوّل عن “الخضر”، الذي أشار إلى أن مسألة المستطيل الأخضر لم يفصل فيها حتى تشاور مع لاعبيه، لأنهم العنصر الأوّل المعني بِهذه النقطة الهامّة.

7- أوضح بلماضي أنه أشاد بِجرأة إسلام سليماني، لِأنه يعرف جيّدا شخصية رئيسه في نادي أولمبيك ليون الفرنسي جون ميشال أولاس ومدربه رودي غارسيا، وميلهما إلى “القسوة”. وبِالمقابل، نفى أن يكون تلميحه إلى “تراخي” أندي ديلور وزين الدين فرحات في مارس الماضي، مرادف لِإبعادهما نهائيا عن صفوف النخبة الوطنية. وقال إنه كان مطالبا بِتحذير هاذَين اللاعبَين بِخصوص مسألة عدم التلاعب بِالألوان الوطنية.

8- قال بلماضي إن لن يُتعب نفسه في إقناع أي لاعب تألّق في المهجر بِتقمّص زيّ المنتخب الوطني الجزائري، وألمح إلى أنه قنوع بِجدوى العناصر المتوفّرة لديه حاليا، على الأقل حتى انتهاء الدور الثاني وقبل الأخير من تصفيات المونديال في أكتوبر المقبل.

9- المدافع أحمد توبة المحترف بِنادي فالفيك الهولندي كان محلّ شائعات رُوّجت عنه، وهنا تساءل بلماضي: هل يُمكن تصوّر لاعب يُغيّر بين عشية وضحاها جنسيته الرياضية وكأنه يستبدل الجوارب (مزاعم تركه للجزائر وانضمامه إلى بلجيكا)؟! مُشيرا إلى أنّه يُثمّن مواهب هذا اللاعب الشاب، وسيُجرّبه في ودّيات جوان الحالي.

10- منح الناخب الوطني علامة كاملة للاعبه ياسين براهيمي متوسط ميدان الريان القطري، خاصة من ناحية انضباطه واحترافيته ومردوده فوق المستطيل الأخضر. لكن فسّر غيابه بِوفرة بدائل خط الوسط، وأكّد أن الباب يبقى مفتوحا أمام براهيمي للعودة إلى “الخضر” في المستقل القريب.

11- مازلنا نحتاح إلى عدلان قديورة، وسنوظّفه لِبعض المقابلات التي تناسبه، ونُشرك زميله في منصب متوسط ميدان دفاعي رامز زروقي، في مقابلات أخرى جدير بِها لاعب تفينتي أنشخيدة الهولندي.

12- كفاءة بلعمري لا نقاش فيها، وأنصحه بِحسن اختيار الفريق جيدا في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، المُرادف لِمن يمنح له فرصة اللعب أكثر. تفاديا لِسيناريو أولمبيك ليون.

13- رشيد غزال قدّم موسما “خرافيا”، وبات عنصرا مهما في خططنا التكتيكية. لكن هذا لا يعني أن وجوده ومشاركته مضمونتان، خاصة وأنه ينشط في مركز الهجوم وأيضا الوسط، “المُشبّعَين” (وفرة حتى التّخمة).

14- أنا مع احتراف بغداد بونجاح في أوروبا، لكن إذا طلبه فريق من القارة العجوز دون تقديم ضمانات بِاللعب والمشاركة الدائمَين، فأنصحه بِعدم المغامرة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

15- سرّ غياب محمد رضا حلايمية، هو سقوطه في مطبّ الإصابات وقلّة اللعب أساسيا في صفوف فريقه بيرشوت البلجيكي، ثم زواجه في الفترة الأخيرة.

16- لن نسقط في مطبّ الغرور والثقة المفرطة، بِخصوص حصدنا كأس أمم إفريقيا 2019 وخوضنا 24 مباراة دولية بِل هزيمة. نحن نولي الجانب النفسي أهمية كبيرة في تدريباتنا، يقول جمال بلماضي.