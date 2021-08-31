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رياضة

محرز: مارستُ الكرة لِأنها هوايتي وليس من أجل الثراء

علي بهلولي
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محرز: مارستُ الكرة لِأنها هوايتي وليس من أجل الثراء

سلّط النّجم الجزائري رياض محرز الضّوء، على الجوانب المُظلمة في فريقه مانشستر سيتي بطل إنجلترا.

وقال رياض محرز: “كرة القدم بالنسبة إليّ هي شغف. نسأل أنفسنا السؤال: ماذا سأفعل في كرة القدم؟ لأنه بِصراحة، هذا فقط ما يدور رأسي”.

وأضاف جناح فريق مانشستر سيتي في أحدث مقابلة إعلامية أجراها مع قناة “كنال+” الفرنسية: “هناك أصدقاء في رياضة كرة قدم لديهم وظائف جيّدة ولا يُحبون هذه اللّعبة. يُمارسون هذه الرياضة لأنهم مُضطرّون لذلك، لأن هناك أموالا”.

وتأسّف محرز لِانشغال بعض زملائه في فريق مانشستر سيتي بِاهتمامات أخرى، ولا يُتابعون المنافسات الكروية في إنجلترا أو في أوروبا. وأوضح أن لاعبين في فريق “الأزرق السماوي” يسألونه عن نتائج النادي المنافس في غرف حفظ الملابس!

واختتم رياض محرز يقول عن الفئة ذاتها من اللاعبين: “إذا كنتَ لاعب كرة قدم، فأنت لا تسأل عن النتيجة الخاصّة بِاليوم السابق!”.

وتمنح إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أجورا ومنحا فلكيتَين للاعبين، مثلما هو الشأن لِكبرى أندية “البريمرليغ” وأوروبا. وهو ما يجعل هؤلاء المحترفين ينشغلون بِأهداف أخرى، على غرار التجارة واللّهو. ما يُفهم منه ضمنيا إفساد المال لِمتعة الكرة.

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