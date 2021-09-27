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رياضة
المان سيتي يواجه سان جيرمان الثلاثاء

محرز مرشح ليكون أساسيا

الشروق الرياضي
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محرز مرشح ليكون أساسيا

يخوض الثلاثاء مانشستر سيتي الإنجليزي، مواجهة صعبة أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، في الجولة الثانية لمجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويتطلع مانشستر سيتي إلى تحقيق فوزه الثاني في المجموعة الأولى، بعد أن تغلب الأسبوع قبل الماضي في الجولة الأولى على لايبزيغ الألماني بنتيجة 6-3.

ورشحت جميع المواقع الإنجليزية المختصة النجم الجزائري، رياض محرز، للظهور أساسيا خلال موقعة ملعب “حديقة الأمراء”، خاصة أنه تألق بشكل لافت خلال مواجهة وايكومب واندررز، ببطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، التي سجل فيها هدفين وأهدى تمريرة حاسمة. وشارك الجزائري في 8 مباريات في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، سجل فيها 4 أهداف وأهدى تمريرتين حاسمتين. وسبق لنجم الجزائر أن تألق، الموسم الماضي، أمام فريق العاصمة الفرنسية بالتخصص، بتسجيله 3 أهداف، وتحديدا خلال مواجهتي نصف نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، ما قد يجعله سلاحا ذا طبيعة خاصة في الموقعة المرتقبة.

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