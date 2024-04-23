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رياضة

محرز: مستعد أن أقضي حياتي كلها بالسعودية

الشروق الرياضي
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محرز: مستعد أن أقضي حياتي كلها بالسعودية

يستمتع الدولي الجزائري رياض محرز بوقته في السعودية، حيث قام اللاعب بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، ووقع نجم مانشستر سيتي السابق على صفقة بقيمة 32 مليون دولار للخروج من النادي الإنجليزي.

والآن، يبدو أن محرز قد تأقلم مع الحياة في المملكة العربية السعودية، وقال النجم الجزائري في مقابلة نشرها موقع «ايسينشيالي سبورتس» إنه “يشعر بأنه مستعد لقضاء حياته كلها في السعودية”. وانضم محرز إلى النادي الأهلي السعودي هذا الموسم، لينضم إلى منافسه السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز روبرتو فيرمينيو، وشارك في 14 مباراة مع النادي هذا الموسم، وقد كان الجناح فعالاً للغاية، حيث سجل ستة أهداف وساهم بسبع تمريرات حاسمة.

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