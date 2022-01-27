محرز.. من “جحيم” دوالا إلى “فردوس” المالديف

سافر النجم الجزائري رياض محرز إلى جزر المالديف، لِيقضي هناك عطلة قصيرة المدّة، قبل العودة إلى المنافسات الرّسمية.

واصطحب محرز معه زوجته الإنجليزية تايلور وارد، إلى هذا البلد- الأرخبيل الآسيوي الذي يقع في المحيط الهندي، وجنوب غرب الهند تحديدا.

وتقترب درجة الحرارة في المالديف هذه الأيّام من رقم “30”، بينما لا تتجاوز في مدينة مانشستر الإنجليزية رقم “9”.

وكان تاريخ الـ 20 من جانفي الحالي، آخر موعد للجناح محرز مع المنافسات الرسمية، لمّا خاض كامل أطوار مباراة المنتخب الوطني الجزائري وفريق كوت ديفوار، بِمدينة دوالا الكاميرونية. ضمن إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2022.

ولن يعود رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي إلى المنافسات الرسمية، حتى تاريخ الـ 5 من فيفري المقبل، موعد مواجهة نادي فولهام بِرسم الدور الـ 16 من عمر منافسة الكأس المحلية.

ومنحت إدارة نادي “الأزرق السّماوي” عطلة قصيرة المدّة للاعبيها، لِذلك خصّصوها للترفية. فسافر محرز إلى المالديف، واتّجه المهاجم الإنجليزي جاك غريليش إلى مدينة دبي الإماراتية، وفضّل المدافع الإسباني أيميريك لابورتي الباهاماس (أرخبيل ما بين قارتَي أمريكا الشمالية والجنوبية).