-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

محرز: مُتعطّش للتتويجات مع “الخضر” وموعد الاعتزال ما زال بعيدا

علي بهلولي
  • 104
  • 0
محرز: مُتعطّش للتتويجات مع “الخضر” وموعد الاعتزال ما زال بعيدا
الأرشيف

حضر قائد المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز، الأحد، وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده مدرّبه جمال بلماضي بِمدينة العين الإماراتية.

ولم يسبق للجناح محرز أن واجه دوليا منتخب مصر، سواء في مباراة رسمية أو لقاء تحضيري. حيث ستكون مقابلة هذا الإثنين الأولى له من هذا النّوع في سجّله الرّياضي.

وقال محرز إن المنتخب الوطني سيذهب إلى كوت ديفوار لِخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024، بِهدف التصارع على نيل التاج القارّي.

وأضاف أنه مثل كلّ زملائه المُخضرمين في صفوف “مُحاربي الصّحراء”، مُتعطّش لِحصد مزيد من التتويجات. مُشيرا إلى أن مواجهة مصر امتحان مفيد استعدادا للموعد القارّي.

ويرى مهاجم نادي الأهلي السعودي البالغ من العمر 32 سنة، أن الحديث عن الاعتزال الدولي أمر سابق لِأوانه، وأنه ما زال يجمل في جعبته الفنية الكثير والأفضل للنّخبة الوطنية.

وخاض محرز 86 مباراة دولية في صفوف “الخضر”، منذ شهر ماي من عام 2014. مُسجّلا 30 هدفا، ومُوزّعا 33 تمريرة حاسمة. فضلا عن مساهمته بِقوّة في إحراز المنتخب الوطني الجزائري كأس أمم إفريقيا 2019 بِمصر، هذا دون الحديث عن تتويجاته الخرافية على مستوى الأندية، وجوائزه وألقابه الشخصيَين.

وعن انتقاله إلى الدوري السعودي، قال رياض محرز إنّه لا يعبأ بِالاحتراف في أوروبا أو منطقة أخرى من العالم، وأن كلّ نادٍ يُمثّل ألوانه هو جزء من مشواره الرّياضي. مُضيفا أنه سيبقى فخورا بِارتداء زيّ المنتخب الوطني الجزائري، وهو يلعب لِنادي فلان أو فريق علان.

مقالات ذات صلة
أوّل فوز لـ “سوسطارة”

أوّل فوز لـ “سوسطارة”

بلماضي يغلق ملف الرأس الأخضر ويبدأ التخطيط للإطاحة بـ “الفراعنة”

بلماضي يغلق ملف الرأس الأخضر ويبدأ التخطيط للإطاحة بـ “الفراعنة”

بِالفيديو والصّورة: جدول مقابلات “الخضر” وعودتهم إلى بواكي بعد قرابة نصف قرن

بِالفيديو والصّورة: جدول مقابلات “الخضر” وعودتهم إلى بواكي بعد قرابة نصف قرن

إدارة شبيبة القبائل تتعاقد مع مدرب برتغالي

إدارة شبيبة القبائل تتعاقد مع مدرب برتغالي

“الكاف” يوافق على طلب صادي

“الكاف” يوافق على طلب صادي

بِالفيديو: نتائج أربع مقابلات تهمّ “مُحاربي الصّحراء”

بِالفيديو: نتائج أربع مقابلات تهمّ “مُحاربي الصّحراء”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد