محرز: مُتعطّش للتتويجات مع “الخضر” وموعد الاعتزال ما زال بعيدا

حضر قائد المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز، الأحد، وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده مدرّبه جمال بلماضي بِمدينة العين الإماراتية.

ولم يسبق للجناح محرز أن واجه دوليا منتخب مصر، سواء في مباراة رسمية أو لقاء تحضيري. حيث ستكون مقابلة هذا الإثنين الأولى له من هذا النّوع في سجّله الرّياضي.

وقال محرز إن المنتخب الوطني سيذهب إلى كوت ديفوار لِخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024، بِهدف التصارع على نيل التاج القارّي.

وأضاف أنه مثل كلّ زملائه المُخضرمين في صفوف “مُحاربي الصّحراء”، مُتعطّش لِحصد مزيد من التتويجات. مُشيرا إلى أن مواجهة مصر امتحان مفيد استعدادا للموعد القارّي.

ويرى مهاجم نادي الأهلي السعودي البالغ من العمر 32 سنة، أن الحديث عن الاعتزال الدولي أمر سابق لِأوانه، وأنه ما زال يجمل في جعبته الفنية الكثير والأفضل للنّخبة الوطنية.

وخاض محرز 86 مباراة دولية في صفوف “الخضر”، منذ شهر ماي من عام 2014. مُسجّلا 30 هدفا، ومُوزّعا 33 تمريرة حاسمة. فضلا عن مساهمته بِقوّة في إحراز المنتخب الوطني الجزائري كأس أمم إفريقيا 2019 بِمصر، هذا دون الحديث عن تتويجاته الخرافية على مستوى الأندية، وجوائزه وألقابه الشخصيَين.

وعن انتقاله إلى الدوري السعودي، قال رياض محرز إنّه لا يعبأ بِالاحتراف في أوروبا أو منطقة أخرى من العالم، وأن كلّ نادٍ يُمثّل ألوانه هو جزء من مشواره الرّياضي. مُضيفا أنه سيبقى فخورا بِارتداء زيّ المنتخب الوطني الجزائري، وهو يلعب لِنادي فلان أو فريق علان.