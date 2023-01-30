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رياضة

محرز مُرشّح لِثلاث جوائز في ظرف شهرَين فقط

علي بهلولي
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محرز مُرشّح لِثلاث جوائز في ظرف شهرَين فقط
ح.م

يتنافس النّجم الجزائري رياض محرز جناح فريق مانشستر سيتي بطل إنجلترا، على نيل جائزة أخرى هذه الأيّام.

ويتعلّق الأمر بِمكافأة أحسن لاعب في فريق “الأزرق السّماوي” لِفترة شهر جانفي الحالي.

ويوجد قائد “محاربي الصّحراء” في المضمار رفقة زميلَيه: المهاجم جاك غريليش، والمدافع ناثان أكي.

ويُمكن للجمهور الجزائري التصويت لِمصلحة رياض محرز، عبر الرّابط الإلكتروني المُدرج أدناه.

وقد يخلف محرز نفسه، ذلك أنه نال المكافأة ذاتها، لِفترة شهر ديسمبر الماضي.

وفي الأيّام القليلة الماضية، كان محرز أيضا قد أُدرج أيضا ضمن سباق جائزة أحسن لاعب في “البريمرليغ” لِفترة شهر جانفي الحالي.

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