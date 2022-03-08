محرز مُرشّح لِمزاملة ميسي أو كانتي

تُخطّط إدارتا ناديَي باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي، لِانتداب النّجم الجزائري رياض محرز.

ويرتبط الجناح رياض محرز (31 سنة) مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023.

ويُريد مسؤولو “البي آس جي” جلب محرز في الصيف المقبل، تعويضا لِرحيل مُحتمل للجناح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا. كما ذكره موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي في تقرير له نشره، الثلاثاء.

وتنقضي مدّة عقد دي ماريا (34 سنة) مع فريق باريس سان جيرمان، في الصيف المقبل. بعد 7 سنوات مثّل فيها ألوان النادي الفرنسي.

ويُريد مسؤولو نادي تشيلسي أيضا الاستفادة من خدمات محرز في الصيف المقبل، استنادا إلى المصدر ذاته. الذي أضاف أن قائد “محاربي الصّحراء” مازال لم يُجدّد عقده بعد مع نادي “الأزرق السّماوي”.

وتبلغ القيمة المالية الحالية لِرياض محرز في سوق الانتقالات، رقم 40 مليون أورو.

ويُقدّم رياض محرز هذه الأيّام أفضل العروض الفنية، إن لم يكن أحسن لاعب في “البريمرليغ”.