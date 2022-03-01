محرز مُرشّح لِنيل هذه الجائزة للمرّة الثانية

يتنافس النّجم الجزائري رياض محرز على جائزة أحسن لاعب في صفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، لِفترة شهر فيفري الماضي.

ويتسابق الجناح محرز في هذا المضمار، رفقة زميلَيه المهاجمَين رحيم سترلينغ وفيل فودن. كما جاء في بيان نشرته إدارة نادي “الأزرق السّماوي”، الثلاثاء.

وقدّم محرز عروضا فنية راقية في الشهر الماضي، كُلّلت بِتسجيله 5 أهداف وتوزيعه تمريرتَين حاسمتَين، لِمصلحة فريق مانشستر سيتي، وفي كلّ المنافسات الرّسمية للأندية.

وسبق لِمحرز افتكاك الجائزة ذاتها في شهر ديسمبر الماضي، بينما لم يحصل لِسترلينغ وفودن شرف نيلها في الموسم الحالي.

ويُمكن للجمهور الجزائري التصويت لِصالح النجم رياض محرز، عبر رابط إلكتروني مُدرج في موقع نادي “السّيتي”، في آجال لا تتعدّى الـ 7 من مارس الحالي.