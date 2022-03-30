محرز.. نجم من “كارتون”

خيّب الآمال التي كانت معلقة عليه

مرة أخرى، تفاجأ المتتبعون للمستوى المتواضع جدا الذي قدّمه نجم المنتخب الوطني الأول، رياض محرز، الذي لم يقدم ما كان منتظرا منه في مباراة فاصلة ومصيرية على غرار مباراة الثلاثاء، أمام الكاميرون مؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

وبالنظر للآمال التي كانت معلقة عليه لتجاوز عقبة الكاميرون والتأهل إلى المونديال، لم يقدم النجم الأول لنادي مانشستر سيتي الأنجليزي هذا الموسم الإضافة ولمسته السحرية المعتادة، كأفضل لاعب في صفوف المنتخب الوطني أو كقائد فوق الميدان، وكان في مباراة الكاميرون، ذهابا وإيابا، ظلا لنفسه، وكل محاولاته كانت محتشمة ولم ترق إلى المستوى المطلوب، وهذا مقارنة بما يصنعه قرناؤه من نجوم العالم مع منتخبات بلدانهم.

وليست هذه المرة الأولى التي يمر فيها أحد أبرز لاعبي “البريميرليغ” جانبا مع المنتخب الوطني، حيث سبق له عدم البروز في عديد اللقاءات الحاسمة سابقا، على غرار لقاءات كأس أمم إفريقيا الأخيرة بالكاميرون.

ولا توجد أي مبررات مقنعة للمستوى الذي يقدمه محرز مع الخضر، لاسيما مع توفر كل الظروف التي تسمح له بالتألق وتقديم أفضل ما عنده، اعتبارا أن المباراة مهمة، تجرى في الجزائر، وفي ملعب جميل وعلى أرضية لا تقل جودة عن ملاعب أوروبا وأمام جمهور أكثر من رائع، في وقت أن المحفز هو التأهل إلى كأس العالم.

ولم يسلم رياض محرز من انتقادات أنصار الخضر، في مختلف منصات التواصل الاجتماعي، منتقدين أداءه مع المنتخب الوطني مقارنة لما يقدمه مع مانشستر سيتي، وفي ذات السياق، تعرّض محرز للسخرية، حيث كتب أحد المعلقين يقول “محرز أسد في السيتي ونعامة مع الجزائر”.

وفي مقابل الوجه الشاحب لرياض محرز أمام الكاميرون، لم تخيّب بعض الأسماء الأخرى مع المنتخب الوطني، فعلى غرار متوسط ميدان ميلان الإيطالي، اسماعيل بن ناصر، الذي قدّم مباراة كبيرة، إلى جانب إسلام سليماني وكذا جمال بلعمري وحسين بن عيادة.