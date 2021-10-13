محرز: نحن لسنا فريقا لكرة القدم فقط بل عائلة

عبّر لاعبو المنتخب الوطني، عبر حساباتهم على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، عن فرحتهم الكبيرة بعد الفوز المحقق على النيجر، وذلك بنشر تعليقات وصور مختلفة.

ونشر قائد “الخضر” رياض محرز عل حسابه الخاص على “فايسبوك” صورة جماعية للمنتخب بعد المباراة، وقال: ” ليس فريقا فقط، هذه عائلة واحدة، الحمد لله”.

أما مهدي زفان فقد كتب على حسابه الخاص: ” نحن عائلة هدفنا الفوز والتأهل إلى كأس العالم إن شاء الله”، وأرفق العبارة بصورة للمنتخب ورقم 31 مباراة من دون هزيمة.

ونشر رامز زروقي صورة له من اللقاء رفقة رياض محرز، أرفقها برمز القوة، إشارة إلى قوة “الخضر”.

ومن جهته محمد أمين عمورة، نشر صرة جماعية للمنتخب بعد اللقاء، وكتب “الحمد لله، الجزائر في القلب”.

أما نجم اللقاء يوسف بلايلي، فنشر بدوره صورة من المباراة، وكتب 1. 2. 3 تحيا الجزائر”.

وبدوره آدم وناس ورغم غيابه عن التربص، ومبارتي النيجر، إلا أنه كان حاضرا بتعليقه، حيث نشر صورة جماعية للخضر، وأرفقها بكلمة “عائلتي”.