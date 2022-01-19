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رياضة

محرز: نشعر بضغط إضافي بسبب وضعيتنا الصعبة

سليم.ع
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محرز: نشعر بضغط إضافي بسبب وضعيتنا الصعبة

قال قائد المنتخب الوطني رياض محرز، أن “الخضر” يشعرون بالضغط قبل مواجهة كوت ديفوار بسبب الوضعية الصعبة والبداية غير الموفقة في الدورة.

وأضاف محرز في ندوة صحفية نشطها رفقة الناخب الوطني: ” سنكون أمام حتمية الفوز على كوت ديفوار، من أجل التأهل، وتحقيق الانطلاقة”.

وأكد رياض محرز، أن المنتخب الوطني وبالعودة إلى المباراتين السابقتين، أخفق من جانب تحصيل النتائج وتحصيل النقاط، لكن في المقابل ظهر بوجه جيد، وصنع الكثير من الفرص التي لم يتم تجسيدها.

وقال محرز في هذا السياق: ” لعبنا جيدا لكننا لم نسجل الأهداف، وعلينا إيجاد الحلول اللازمة لذلك”.

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