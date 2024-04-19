-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

محرز: نيل كأس إفريقيا 2019 أسعد لحظة في مشواري الرّياضي (الفيديو)

علي بهلولي
  • 46
  • 0
محرز: نيل كأس إفريقيا 2019 أسعد لحظة في مشواري الرّياضي (الفيديو)

ألمح النّجم الجزائري رياض محرز إلى أنه ما زال قادرا على تقديم أفضل العروض الفنّية، سواء مع المنتخب الوطني أو على مستوى الأندية.

وفي ظهور إعلامي له عبر القناة الإلكترونية لِناديه الأهلي السعودي، الجمعة، صنّف الجناح محرز تتويجه مع “مُحاربي الصّحراء” بِكأس أمم إفريقيا 2019، ضمن خانة أفضل لحظة غامرة بِالسّعادة في مشواره الرّياضي.

وأبدى محرز (33 سنة) أمنيته بِتكرار النجاحات مع فريقه الجديد الأهلي السعودي، ما يعكس أنّه ما زال مُصرّا على تقديم الأجود، نكاية في الذين يُريدون “دفنه” قبل الآوان. عِلما أن مدّة العقد تنقضي في صيف 2027.

وتنتظر محرز وفريقه الأهلي مواجهة أمام المُضيّف نادي الرياض، مساء الخميس المقبل. لِحساب الجولة الـ 29 من عمر البطولة السعودية.

وتُظهر صور شريط الفيديو المُدرج، صور المقابلة الإعلامية لِرياض محرز (إضغط هنا).

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: بونجاح يُسجّل ثُلاثية ويُلامس لقب البطولة القطرية

بِالفيديو: بونجاح يُسجّل ثُلاثية ويُلامس لقب البطولة القطرية

قرعة نصف نهائي الكأس

قرعة نصف نهائي الكأس

سعدي يُقرّر إنطلاق دورة اتحاد شمال إفريقيا أشبال

سعدي يُقرّر إنطلاق دورة اتحاد شمال إفريقيا أشبال

جديد ملعبَي القليعة وشرشال

جديد ملعبَي القليعة وشرشال

بعد اتهامه بالإرهاب.. هكذا احتفل روديغر بتأهل الريال أمام مانشستر سيتي (فيديو)

بعد اتهامه بالإرهاب.. هكذا احتفل روديغر بتأهل الريال أمام مانشستر سيتي (فيديو)

قرار بِخصوص مباراة “المولودية- السّنافر”

قرار بِخصوص مباراة “المولودية- السّنافر”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد