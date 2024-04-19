محرز: نيل كأس إفريقيا 2019 أسعد لحظة في مشواري الرّياضي (الفيديو)

ألمح النّجم الجزائري رياض محرز إلى أنه ما زال قادرا على تقديم أفضل العروض الفنّية، سواء مع المنتخب الوطني أو على مستوى الأندية.

وفي ظهور إعلامي له عبر القناة الإلكترونية لِناديه الأهلي السعودي، الجمعة، صنّف الجناح محرز تتويجه مع “مُحاربي الصّحراء” بِكأس أمم إفريقيا 2019، ضمن خانة أفضل لحظة غامرة بِالسّعادة في مشواره الرّياضي.

وأبدى محرز (33 سنة) أمنيته بِتكرار النجاحات مع فريقه الجديد الأهلي السعودي، ما يعكس أنّه ما زال مُصرّا على تقديم الأجود، نكاية في الذين يُريدون “دفنه” قبل الآوان. عِلما أن مدّة العقد تنقضي في صيف 2027.

وتنتظر محرز وفريقه الأهلي مواجهة أمام المُضيّف نادي الرياض، مساء الخميس المقبل. لِحساب الجولة الـ 29 من عمر البطولة السعودية.

وتُظهر صور شريط الفيديو المُدرج، صور المقابلة الإعلامية لِرياض محرز (إضغط هنا).