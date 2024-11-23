محرز هدافا ويقود أهلي جدة لتحقيق فوز ثمين في الدوري السعودي

قائد "الخضر" يؤكد استعادة توهجه

سجل النجم الجزائري رياض محرز هدفًا وقاد ناديه أهلي جدة السعودي إلى تحقيق فوز ثمين بنتيجة هدف مقابل صفر (1-0 ) خارج قواعده أمام الفيحاء أمسية يوم الجمعة، على أرضية ملعب “مدينة الملك عبد الله الرياضية” في مدينة جد، برسم مباريات الأسبوع الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وسجّل محرز هدف فريقه الوحيد من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه، محرزاً هدفه الثاني هذا الموسم، ولكن الأهم أنه قاد فريقه إلى تحقيق الانتصار الثاني توالياً في الدوري السعودي، وذلك للمرة الأولى خلال هذا الموسم، إذ كانت نتائج الأهلي غير مستقرّة، ووجد الفريق الكثير من الصعوبات، بدليل الفارق عن الأندية، التي تحتلّ المراكز الأولى.

وبهذه النتيجة، عزز الأهلي رصيده إلى 17 نقطة؛ ليقفز إلى المركز السادس في ترتيب دوري روشن، في حين تواصلت معاناة الفيحاء بتلقيه الهزيمة الثانية تواليًا والسادسة إجمالًا، ليقبع في المركز الـ16 المؤدي للهبوط برصيد 7 نقاط.

وفرض قائد “الخضر” نفسه نجمًا للمباراة، فقد بتسجيله هدف الفوز بعد كسبه ركلة الجزاء التي سجل منها، كما قدّم مردودا رائعا في المباراة وهدد مرمى الفيحاء في 3 تصويبات، وكانت تمريراته دقيقة بنسبة 85%.

وكانت هذه هي خامس ركلة جزاء يسجلها محرز مع الأهلي عبر مسيرته، من أصل 6 ركلات، ناهيك عن مشاركته في 7 أهداف من آخر 8 مباريات خاضها مع الأهلي والمنتخب الوطني. كما كان هدفه ضد الفيحاء خامس أهداف محرز هذا الموسم مع الأهلي عبر كل المسابقات، وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وبعد الانتقادات التي طالته مع بداية الموسم الجاري، يسير محرز بثبات نحو استعادة مستواه تدريجيا، بعد تمكنه من التسجيل في مباراتين متتاليتين، حيث كان هدافاً مع المنتخب الوطني في المباراة الأخيرة أمام ليبيريا، ثم مع ناديه الأهلي السعودي، الذي يطمح إلى تحسين ترتيبه في الدوري السعودي.