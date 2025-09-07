محرز: “هدفنا بلوغ المونديال وإسعاد جماهيرنا”

أعرب قائد المنتخب الوطني، رياض محرز عن ارتياحه بعد الفوز الثمين الذي حققه الخضر في المباراة الأخيرة أمام بوتسوانا ضمن الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال محرز إن مباراة بوتسوانا لم تكن مؤكدا على أهمية الفوز في مثل هذه المواجهات: “المباراة لم تكن سهلة، غير أن الأهم تحقق بحصد النقاط الثلاث”.

وأضاف محرز في تصريح خص به القناة الرسمية للاتحاد الجزائري لكرة القدم على موقع “يوتيوب”: “الفوز أمام بوتسوانا لم يكن سهلاً، لكن ما يهمنا أكثر هو تحقيق التأهل إلى المونديال. حققنا المطلوب بالحفاظ على صدارة المجموعة السابعة”.

وبخصوص مستواه ومستوى زملائه عموماً اعترف نجم الأهلي السعودي أن أداء المنتخب الوطني لم يكن في مستوى تطلعات الجماهير، معتبرا بأن الأهم هو حصد النقاط الثلاث: “أحياناً نقدم مستوى كبير وأحياناً أقل، لكن المهم دائماً هو الانتصار وحصد النقاط”.

وختم محرز حديثه قائلاً: “أتمنى إن شاء الله أن نوفق في بلوغ كأس العالم وإسعاد الجماهير الجزائرية”.