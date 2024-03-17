 “محرز هو من طلب الإعفاء.. تحدثت مع سليماني.. وفيغولي وبلايلي ضحية المنافسة”

قال أن أبواب المنتخب الوطني تبقى مفتوحة للجميع.. بيتكوفيتش:

رفع الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، الغموض بخصوص مستقبل قائد كتيبة “المحاربين”، رياض محرز، مع التشكيلة الوطنية، وتحدث على غيابه عن التربص القادم، بالإضافة إلى استغنائه عن الثلاثاء سليماني وفيغولي وبلايلي، مؤكدا في نفس الوقت أن أبواب المنتخب الوطني تبقى دائما مفتوحة لجميع اللاعبين الجزائريين الذين ينشطون خارج وداخل الوطن.

قال الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بقاعة المحاضرات لملعب نيلسون مانديلا ببراقي، أنه تواصل مع قائد المنتخب الوطني، رياض محرز الذي طلب إعفاءه من التربص القادم، مشيرا أنه قد يضع حدا لمسيرته الدولية مع المنتخب: “تحدثت هاتفيا مع رياض محرز، وهو من طلب مني عدم استدعائه لهذا التربص، من أجل استرجاع إمكاناته، والتفكير في مستقبله مع الفريق الوطني”.

وفي ملف اللاعبين المبعدين دائما، أجاب مدرب “الخضر” على استفسارات الصحفيين بخصوص غياب الهداف التاريخي للخضر إسلام سليماني عن القائمة، حيث قال “تحدثت مع إسلام سليماني، له مستوى كبير رغم سنه، لكنه عليه فرض نفسه في فريقه الجديد، والتركيز على تسجيل الأهداف في الدوري البلجيكي”.

إلى ذلك، أضاف بيتكوفيتش “بلايلي وفغولي لهما منافسة كبيرة في المنتخب، فعليهما العمل أكثر والتركيز من أجل ضمان مكان في تشكيلة الخضر، والباب مفتوحة أمام كل اللاعبين من أجل تقديم الإضافة، لذلك أردت تجريب بعض الأسماء في تلك المناصب والوقوف على إمكاناتهم”.

بالمقابل، دافع الناخب الوطني عن خياراته على غرار استدعائه لنجم الغرافة القطري، ياسين براهيمي الذي قال بشأنه “ياسين براهيمي لاعب ممتاز، وما يقدمه هذا الموسم في الدوري القطري مع ناديه دليل على إمكاناته الكبيرة، استدعيته من أجل رؤيته أمامي ومدى قدرته على تقديم الإضافة المرجوة في التشكيلة الوطنية، الأكيد انه لاعب ممتاز”.

في نفس السياق، قال الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، أنه سيعتمد على اللاعبين الأكثر جاهزية خلال استحقاقات شهر جوان المقبل، مؤكدا أن أبواب المنتخب الوطني تبقى مفتوحة لجميع اللاعبين داخل وخارج الوطن، مشيرا انه سيمنح الفرصة لبعض الأسماء من أجل تأكيد أحقيتها بالتواجد في المنتخب الوطني، كما شرح أسباب غياب القائد رياض محرز عن التربص.

إلى ذلك، طالب بيتكوفيتش، في ثاني خرجة إعلامية له من جميع اللاعبين استغلال الفرصة التي سيمنحها لهم لإثبات مكانتهم قائلا: “على اللاعبين الجدد استغلال الفرصة قبل موعد شهر جوان المقبل، وكل لاعب مطالب بحجز مكانته في فريقه قبل الحديث عن مكانته في المنتخب الوطني”.

وأضاف المدرب السابق للمنتخب السويسري “أتمنى أن يجرى التربص بدون إصابات، وتواجد كل اللاعبين في صحة جيدة هو الأهم في الفترة الحالية، من أجل الوقوف على إمكاناتهم الحقيقية خلال الدورة الودية”.

“تحقيق النتائج يحتاج للتضحية من طرف الجميع”

أبدى بيتكوفيتش تفاؤله بقدرته على قيادة المنتخب الوطني لتحقيق النتائج التي ينتظرها الجميع، مؤكدا في نفس الوقت على ضرورة تقديم التضحيات من طرف الجميع.

من جهة أخرى، شدد الناخب الوطني على أهمية فرض الانضباط داخل المجموعة من أجل النجاح، لاسيما من الناحية البسيكولوجية.

كشف الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، عزمه على خلق أجواء مميزة بينه وبين أعضاء الطاقم الفني واللاعبين على حد سواء، وقال في هذا الصدد: “ستسمعون مني الكثير من التوضيحات.. سنعمل على زرع روح المجموعة في الفريق”.

“اخترت 31 لاعبا من أصل قائمة ضمت 70 لاعبا”

كشف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، بأن القائمة الأولية التي عمل عليها تحسبا لتربص مارس الجاري، ضمت حوالي 70 لاعبا قبل تقليصها واختيار 31 لاعبا.

إلى ذلك أوضح منشط الندوة أنه فضل استدعاء جميع اللاعبين بمن فيهم اللاعبين غير الجاهزين والذين يعانون من إصابات وهذا من أجل رؤيتهم والتحدث معهم.

“على اللاعبين تحمل المسوؤلية وهذه هي فلسفتي في العمل”

من جهة أخرى، أكد بيتكوفتيش على ضرورة تحمل اللاعبين لمسؤوليتهم ، قائلا “أريد من اللاعبين أن يتحملوا المسؤولية، وأن يكونوا متماسكين، متحدين، ومنضبطين”، مضيفا “فلسفتي ترتكز على السلوك الواجب اتباعه داخل المجموعة، أريد أن يكون لدينا طريقة عمل، وأسلوب لعب واضح”.

“لاعبي البطولة لديهم حماس كبير والمنافسة ستكون قوية في المنتخب”

أبدى الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، إعجابه بالحماس الكبير الذي يميّز لقاءات البطولة الوطنية، وهذا بعد حضوره هذا الأسبوع مباراتي مولودية الجزائر أمام جمعية الشلف، وشباب بلوزداد أمام إتحاد العاصمة.

وقال بيتكوفيتش، أمس الأحد، في ندوته الصحفية: “حضرت مباراتين من البطولة ولاحظت أن اللاعبين لديهم حماس كبير”، مضيفا “ما شاهدته في المباراتين يؤكد أن المنافسة ستكون كبيرة في المنتخب”.

بيتكوفيتش يقدم طاقمه الفني للصحافة

قام الأحد، الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، مباشرة بعد نهاية الندوة الصحفية، تقديم أعضاء الطاقم الفني الذي سيعمل معه في المنتخب الوطني، والذي يتكون من خمسة عناصر. ويتعلق الأمر بالمدربين المساعدين، السويسري موراندي دافيد، والجزائري نبيل نغيز، والمحضر البدني رونغوني باولو (ايطالي)، إلى جانب الثنائي مسعي مروان وبرارمة نصر الدين كمدربين لحراس المرمى.