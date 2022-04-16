محرز و”السيتي” خارج مضمار كأس إنجلترا

ودّع اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي مساء السبت، مضمار منافسة كأس إنجلترا.

وخسر فريق مانشستر سيتي بِنتيجة (2-3) أمام نادي ليفربول، في مباراة احتضنها ملعب “ويمبلي” بِلندن، لِحساب نصف نهائي كأس إنجلترا.

ودخل الجناح رياض محرز إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 83، وحينها كان فريقه مانشستر سيتي مُتخلّفا في النتيجة بـ (1-3).

ونجح محرز في صناعة الهدف الثاني لِفريقه مانشستر سيتي، بِتمريرة لِزميله متوسط الميدان برناردو سيلفا في الوقت بدل الضّائع (90+1).

وزّج التقني الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب فريق “الأزرق السّماوي” بِحارس المرمى الأمريكي زاك ستيفن، أساسيا في هذه المباراة، وهو الذي لم يُشارك سوى في لقاء واحد فقط بِرسم منافسة البطولة الإنجليزية للموسم الحالي.

ويتحمّل الحارس ستيفن نسبة كبيرة من المسؤولية في الأهداف التي تلقتها شباكه، خاصة الخطأ الفادح الذي تورّط فيه، ونجم عنه التوقيع الثاني لِفريق ليفربول.

وكرّر فريق مانشستر سيتي سيناريو الموسم الماضي، لمّا خرج من سباق كأس إنجلترا في الدور نصف النهائي، بعد فشله في اجتياز عقبة نادي تشيلسي (الخسارة بـ 0-1). وحينها تابع رياض محرز المباراة من دكّة البدلاء.

وتُجرى المباراة الأخرى عن محطّة المربّع الذّهبي بِالميدان ذاته مساء هذا الأحد، بين فريقَي تشيلسي وكريستال بالاس.

وبُرمجت المباراة النهائية لِمنافسة كأس إنجلترا، بِتاريخ الـ 14 من ماي المقبل.