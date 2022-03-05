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رياضة
قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

محرز والسيتي في مواجهة ساوثهامبتون

الشروق الرياضي
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محرز والسيتي في مواجهة ساوثهامبتون

أفرزت قرعة الدور ربع النهائي من منافسة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وقوع رياض محرز وناديه السيتي أمام نادي ساوثهامبتون، في مواجهة تضاعف من حظوظ الدولي الجزائري و”السيتيزانس” للمرور إلى الدور المقبل، وهذا بعد تجنبهم الغريم ليفربول أو تشيلسي في هذا الدور.

وستتميز لقاءات الدور ربع النهائي بغياب الصدامات الكبيرة، حيث أوقعت القرعة نادي تشيلسي في مواجهة نادي ميدلز برو، وليفربول ضد نوثنغهام فوريست، فيما تجمع المباراة الرابعة نادي كريستال بلاص بفريق إيفرتون.

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