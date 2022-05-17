محرز و”السيتي” وسيناريو الـ 13 من ماي 2012

يُلعب لقب بطولة إنجلترا في الجولة الـ 38 والأخيرة، المُبرمجة مقابلاتها عصر الأحد المقبل.

وفاز فريق ليفربول سهرة الثلاثاء بِنتيجة (1-2) على المضيف نادي ساوثهامبتون، في مباراة متأخّرة من عمر الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة لِمنافسة “البريمرليغ”.

وبات ليفربول يحوز 89 نقطة في المركز الثاني، مُتخلّفا بِنقطة واحدة عن الرّائد مانشستر سيتي.

وخلال الجولة الـ 38 والأخيرة من عمر البطولة الإنجليزية، يلعب رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي ضد الزّائر أستون فيلا. ويُواجه نادي ليفربول الضيف ولفرهامبتون. عِلما أن فريق أستون فيلا يشغل المركز الـ 14 بِرصيد 44 نقطة، ويتموقع نادي ولفرهامبتون في الرّتبة الـ 8 بِمجموع 51 نقطة. وكلاهما ضمن البقاء في حظيرة النّخبة.

وفي حال تعادل مانشستر سيتي وليفربول من حيث رصيد النقاط في المشهد الختامي (90 نقطة لِكليهما)، كأن ينهزم الأوّل ويتعادل الأخير. فإن لوائح بطولة إنجلترا تنصّ على ما يلي:

1- احتساب فارق الأهداف.

2- أحسن هجوم.

3- المقابلات وجها لِوجه.

4- تنظيم مقابلة فاصلة في ملعب مُحايد بين الفريقَين المعنيَين، أو إجراء مقابلتَين ذهابا وإيابا.

وبِخصوص المعيار الأوّل، فإن فريق الجناح رياض محرز يملك فارق أهداف (+72)، بينما يحوز ليفربول (+66).

وبِشأن المعيار الثاني، سجّل رجال المدرب جوسيب غوارديولا 96 هدفا، نظير حصيلة 91 هدفا للفريق الأحمر.

وأمّا في الحالة الثالثة، فقد تعادل الفريقان في مقابلتَي الذهاب والإياب، بِالنتيجة ذاتها (2-2).

ولِتفادي “حسابات البقّال”، فإن الفوز يضمن الاحتفاظ بِاللقب لِفريق مانشستر سيتي، مهما كانت حصيلته، ومهما كانت نتيجة المُنافس ليفربول.

وكان فريق “الأزرق السّماوي” قد حاز لقب بطولة إنجلترا في موسم 2011-2012، بِطريقة مُثيرة جدا. حيث خاض الجولة الـ 38 والأخيرة وهو يحوز 86 نقطة في الصّدارة، مثلما هو الشأن للغريم التقليدي مانشستر يونايتد.

ولعب مانشستر سيتي ضد الزائر كوينز بارك رينجرز، بينما واجه مانشستر يونايتد المضيف سندرلاند.

وظلّ مانشستر يونايتد متقدّما في النتيجة بِهدف لِصفر إلى غاية نهاية المباراة، في حين كان مانشستر سيتي متخلّفا بِحصّة (1-2) منذ الدقيقة الـ 66، قبل أن يقلب رجال المدرب روبيرتو مانتشيني الطاولة على وجه المنافس، ويُسجّلون هدفَين في الوقت بدل الضّائع (90+4 و90+5)!

ونال مانشستر سيتي لقب البطولة، استنادا إلى مقياس فارق الأهداف بينه وبين شريكه في الصّدارة مانشستر يونايتد (+64/ +56).