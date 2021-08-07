محرز و”السيتي” يخسران الكأس الإنجليزية الممتازة

خسر فريق مانشستر سيتي مساء السبت، مباراة الكأس الإنجليزية الممتازة، بِهدف لِصفر أمام نادي ليستر سيتي.

واحتضن ملعب “ويمبلي” بِالعاصمة البريطانية لندن أطوار هذه المباراة، التي تعتبر افتتاحية الموسم الكروي الإنجليزي.

وكان فريق مانشستر سيتي قد أحرز لقب بطولة إنجلترا للموسم الماضي، وحاز نادي ليستر سيتي الكأس المحلية للنسخة ذاتها. وهو ما أتاح لهما خوض مباراة الكأس الممتازة، أو “الدّرع الخيرية” وفقا لِأدبيات اتحاد الكرة الإنجليزي.

وشارك الجناح الجزائري رياض محرز أساسيا مع فريقه مانشستر سيتي، وخاض كامل أطوار مواجهة نادي ليستر سيتي.

ومنح الحكم لِفريق ليستر سيتي ركلة جزاء مُثيرة للجدل في الدقيقة الـ 89، أتى بِواسطتها الهدف الوحيد في المباراة.

بقيت الإشارة إلى أن المهاجم الدولي الجزائري الآخر رشيد غزال، لم يحضر وقائع هذه المباراة، رغم أنه مازال يرتبط مع نادي ليستر سيتي بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2022.

ومازال غزال ينتظر اختتام المفاوضات بين إداراتَي ناديَي ليستر سيتي وبشكتاش، على أمل الإنضمام بِصفة نهائية إلى الفريق التركي.