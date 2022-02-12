محرز و”السيتي” يُعبّدان طريق الاحتفاظ بِاللّقب

يُمضي النجم الجزائري رياض محرز نحو حصد رابع لقب في بطولة إنجلترا، بعد فوز كبير لِفريقه مانشستر سيتي مساء السبت.

وتغلّب فريق مانشستر سيتي بِرباعية نظيفة خارج القواعد على نادي نورويتش سيتي، لِحساب الجولة الـ 25 من عمر منافسة “البريمرليغ”.

وشارك الجناح رياض محرز أساسيا ضد نادي نورويتش، قبل أن يترك مكانه في الدقيقة الـ 84، وحينها كان فريقه مانشستر سيتي مُتقدّما في النتيجة بِثلاثية نظيفة.

وخاض فريق المدرب جوسيب غوارديولا 12 مباراة متتالية في كلّ المنافسات الرّسمية، وبِاحتساب مواجهة نورويتش، دون أن يسقط في فخّ الهزيمة.

وعزّز فريق “الأزرق السمّاوي” وضعيته في لائحة الترتيب، حيث بات يجمع 63 نقطة في الصّدارة، متقدّما عن المطارد نادي ليفربول بِفارق 12 نقطة، لكن الفريق الأخير تنقصه مقابلتان. وتجمّد رصيد نادي نورويتش عند النقطة الـ 17 في المركز الـ 18.

وقبل 13 جولة عن إسدال ستار “البريمرليغ”، يكون فريق مانشستر سيتي قد أفصح عن نواياه في الاحتفاظ بِلقب البطولة، وحصد التتويج الثامن، والرّابع للدولي الجزائري محرز.

وقبل ذلك، تنتظر فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مباراة قوّية سهرة الثلاثاء المقبل، أمام المضيف نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، بِرسم ذهاب ثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا. في مواجهة صدامية بين قائد “محاربي الصحراء” رياض محرز والقنّاص إسلام سليماني.