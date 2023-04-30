محرز و”السّيتي” يستعيدان الصّدارة ويُعبّدان طريق اللّقب

ساهم اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز عصر الأحد، في استعادة فريقه مانشستر سيتي ريادة ترتيب بطولة إنجلترا.

وفاز فريق “السّيتي” بِنتيجة (1-2) على المُضيّف نادي فولهام، لِحساب الجولة الـ 34 من عمر منافسة “البريمرليغ”.

وصنع الجناح محرز الهدف الأخير لِفريقه مانشستر سيتي، بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 36.

ويتشكّل رصيد محرز كالتّالي: 15 هدفا و8 تمريرات حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم.

وبات فريق المدرب جوسيب غوارديولا بعد هذا الانتصار، في الصّدارة وبِرصيد 76 نقطة، بينما نزل نادي أرسنال إلى الرّتبة الثانية بِمجموع 75 نقطة، ويشغل فريق فولهام المركز الـ 10 بِرصيد 45 نقطة.

وكان فريق أرسنال يتزعّم جدول الترتيب منذ الجولة الثالثة.

وإذا كان ناديا أرسنال وفولهام قد لعبا لِحدّ الآن 33 مباراة في البطولة الإنجليزية، فإن فريق مانشستر سيتي خاض 32 مواجهة فقط.

ويمضي رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي قدما نحو الاحتفاظ بِلقب مساقة “البريمرليغ”.