محرز وبن رحمة.. صدام قوي في أولى جولات “البريمرليغ”

قائد "الخضر" مرتقب في التشكيلة الأساسية

يحل مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على نادي وست هام يونايتد، مساء اليوم الأحد، ضمن فعاليات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمرليغ).

ويترقب الجمهور الجزائري هذه المباراة، لمتابعة الصدام المرتقب بين النجمين رياض محرز وسعيد بن رحمة، لاعبي سيتي ووست هام على الترتيب، لكن في الوقت الذي كشفت في الصحافة الانجليزية عن مواصلة غوارديولا الاعتماد على قائد المنتخب الوطني رياض محرز في التشكيلة الأساسية، رغم الخسارة الأسبوع الماضي أمام ليفربول (3/1) في نهائي كأس الدرع الخيرية، فإنه بالمقابل سوف لن يعتمد مدرب “الهامرز”، ديفيد مويس، على بن رحمة كأساسي في مواجهة اليوم، حيث يفضل البدء بالثلاثي جيانلوكا سكاماكا وبابلو فورنالس ومايكل أنطونيو في خط الهجوم.

وكانت صحيفة “مانشستر إيفينيغ نيوز”، قد أكدت أن مكانة محرز ستبقى محفوظة بين عناصر التشكيلة الأساسية لـ”السماوي”، مشددة على أنه سيبدأ على الجناح الأيمن أمام “الهامرز”، باعتباره الخيار الأول في هذا المركز. وفي سياق متصل، أوضح المصدر بشأن إمكانية إجراء تعديل على مستوى الأجنحة، لكن ذلك لن يمس محرز بل زميله الإنجليزي جاك غريليش، الذي ربما يخسر مكانه لصالح المميز فيل فودن. وسيكون محرز مطالبا بتقديم مستويات كبيرة هذه المرة، مع ضرورة إيجاد معالمه مع الوافد النرويجي الجديد إيرلينغ هالاند، وهما اللذان لم يظهرا أي تناغم بينهما حتى الآن، بما أثر سلبا على هجوم بطل إنجلترا.

ويسعى مانشستر سيتي بقيادة النجم الجزائري رياض محرز، للحفاظ على لقبه الذي توج به الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع ليفربول. في المقابل يبحث النادي اللندني عن احتلال مركز متقدم في ترتيب الدوري الإنجليزي، يمنحه فرصة المشاركة بإحدى البطولات القارية الموسم المقبل.

وسبق لمحرز أن واجه وست هام تباعا مع ليستر سيتي ومانشستر سيتي في 17 مباراة، أسهم خلالها بـ6 أهداف بين صناعة وتسجيل. في المقابل خاض بن رحمة 3 مباريات ضد مانشستر سيتي كلها مع وست هام، لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف.