محرز وبن رحمة مُهدّدان بِالغياب عن مُواجهتَي جيبوتي وبوركينا فاسو

قرّرت أندية بطولة إنجلترا للقسم الأوّل عدم السماح للاعبها الدوليين الأجانب، بِخوض مقابلات تصفيات كأس العالم في شهر سبتمبر المقبل.

جاء ذلك بعد اجتماع عقدته أندية “البريمرليغ”، ووفقا لِما ذكرته صحيفة “دايلي ميل” البريطانية، الثلاثاء.

وستكون منتخبات إفريقيا وأمريكا الجنوبية أكبر المُتضرّرين من هذا القرار، لِاحتراف عدد كبير من لاعبيها في “البريمرليغ”.

وفسّرت الأندية الإنجليزية سبب هذا القرار، بِالإجراءات الصّحّية الصّارمة المُتخّذة في بريطانيا، تفاديا لِتفاقم الإصابات بِفيروس “كورونا”. حيث يُجبر اللاعبون الدوليون الأجانب على الخضوع لِحجر صحي مدّته 10 أيّام، بعد المشاركة مع منتخباتهم الوطنية.

وهكذا قد يغيب الجناح رياض محرز من نادي مانشستر سيتي والمهاجم سعيد بن رحمة من فريق وست هام، عن مقابلتَي المنتخب الوطني الجزائري أمام جيبوتي وبوركينا فاسو، في الـ 2 والـ 7 من سبتمبر المقبل على التوالي، بِرسم الجولتَين الأولى والثانية من الدور قبل الأخير لِتصفيات كأس العالم 2022.

وكان اتحاد مصر لكرة القدم قد لجأ إلى “الفيفا”، احتجاجا على قرار نادي ليفربول، بِعدم السماح لِنجم الهجوم محمد صلاح بِخوض مقابلتَي أنغولا والغابون، في سبتمبر المقبل.