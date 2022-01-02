محرز وبن رحمة يتوجّهان إلى قطر بمعنويات مرتفعة

صارا يتنافسان على التهديف والتمريرات الحاسمة

أنهى الثنائي رياض محرز وسعيد بن رحمة، مرحلة رأس السنة الميلادية في الدوري الإنجليزي على أكمل وجه، فقد وضع مانشستر سيتي نفسه المرشح الأول للفوز باللقب بعد أن أكمل 11 مباراة فوزا تواليا، وعمّق من الفارق عن الثنائي تشيلسي وليفربول، كما وضع ويست هام نفسه في المركز الخامس على بعد نقطة واحدة من الرابع أرسنال في رحلة التتويج ضمن الرباعي للمشاركة في رابطة أبطال أوربا..

وكانت في الخرجات الأخيرة للثنائي الجزائري البصمة المؤكدة، فقد ارتقى رياض محرز إلى المرتبة 15 ضمن هدافي الدوري الإنجليزي بسداسية ويليه سعيد بن رحمة بخماسية كاملة، بالرغم من أن رياض محرز سجل نصفها من ركلات جزاء، وحتى في الأسيست يتنافس اللاعبان بينهما حيث قدّم محرز أربع كرات سانحة وقدّم سعيد بن رحمة ثلاثا كانت آخرها في مباراة أول أمس، عندما ترجم الجاماكي أونطونيو كرته الرائعة إلى هدف أول فتح شهية أصدقائه، الذي فازوا بثلاثية مقابل هدفين لم يتمكن المنافس من التسجيل إلا بعد مغادرة بن رحمة.

قبيل مواجهة ويست هام أمام كريستال بالاس بدا مدرب الفريق موويس متحسرا من غياب نجمه بن رحمة بسبب كأس أمم إفريقيا، وقال بالحرف الواحد بأن أداء بن رحمة تطوّر بشكل رهيب لصالح الفريق الذي يلعب على جبهتين، أولاها محليا من أجل الحصول على رتبة ضمن رباعي المقدمة، والثانية في أوربا ليغ، لأن الفريق متأهل للدور الثاني، ويعيش بن رحمة مغامرة جميلة مع المطارق بعمله الدائم في الهجوم وخط الوسط، على أمل أن ينال بن رحمة مزيدا من الفرص من طرف جمال بلماضي، لأنه من غير المعقول أن لا يسجل بن رحمة سوى هدف واحد مع الخضر وهو اللاعب الأساسي في واحد من أكبر أندية بريطانيا هذا الموسم، وكل الاحتمالات تجعله مرشح ليكون أساسيا في مباراتي الخضر الأولتين في دور المجموعات، خاصة أن اللاعب غيّر في آخر مباراة أمام كريستال بالاس صبغة شعره من الأصفر إلى السواد، إيذانا بدخوله تربص الخضر مباشرة من لندن.

شارك رياض محرز في أصعب مواجهة أمام أرسنال، وأضاع خلالها هدفين وكان سيئا مثل رفقائه، حيث كان الحظ إلى جانبهم، ولكن رياض صار أقرب لأجل تحقيق اللقب الغالي لفريقه لرابع مرة، بعد لقب مع ليستر سيتي وثلاثية مع مانشستر سيتي، وسيكون أول لاعب عربي وإفريقي يتمكن من بلوغ هذا الرقم العجيب، وواضح بأن أي تأهل لرياض محرز وسعيد بن رحمة في كأس أمم إفريقيا، لن يُسعد غوارديولا ولا مووس اللذين تمتعا بحسم اللاعبين في الفترة الأخيرة وما يقدمانه من أهداف وتمريرات حاسمة.