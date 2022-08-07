محرز وبن رحمة يستهلّان المشوار احتياطيَين

بدأ اللاعبان الدوليان الجزائريان رياض محرز وسعيد بن رحمة مساء الأحد، مشوارَيهما في البطولة الإنجليزية للموسم الجديد، احتياطيَين.

وفاز فريق مانشستر سيتي بِثنائية نظيفة خارج القواعد على نادي وست هام، بِرسم جولة ضربة انطلاقة منافسة “البريمرليغ” نسخة 2022-2023.

ودخل المهاجم سعيد بن رحمة إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 57، وحينها كان فريقه وست هام مُتخلّفا في النتيجة بِهدف لِصفر.

وفي الطرف المُقابل، شارك الجناح محرز في هذه المباراة انطلاقا من الدقيقة الـ 88، وحينها كان فريقه مانشستر سيتي مُتقدّما في النتيجة بِثنائية نظيفة.

وهكذا استهلّ فريق مانشستر سيتي حملة الدّفاع عن لقب البطولة الإنجليزية، بِطريقة ناجحة وقوية.

وفي الجولة الثانية السبت المقبل، يلعب محرز وفريقه “الأزرق السّماوي” ضد الزائر نادي بورنموث. بينما يتبارى بن رحمة وفريقه “المطارق” في اليوم الموالي، مع المضيف نادي نوتنغهام فورست.

وفاز فريق بورنموث في مشهد البداية، بِهدفَين لِصفر داخل القواعد على نادي أستون فيلا. بينما خسر فريق نوتنغهام فورست بِالنتيجة ذاتها أمام المضيف نادي نيوكاسل.