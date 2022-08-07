-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

محرز وبن رحمة يستهلّان المشوار احتياطيَين

علي بهلولي
  • 59
  • 0
محرز وبن رحمة يستهلّان المشوار احتياطيَين

بدأ اللاعبان الدوليان الجزائريان رياض محرز وسعيد بن رحمة مساء الأحد، مشوارَيهما في البطولة الإنجليزية للموسم الجديد، احتياطيَين.

وفاز فريق مانشستر سيتي بِثنائية نظيفة خارج القواعد على نادي وست هام، بِرسم جولة ضربة انطلاقة منافسة “البريمرليغ” نسخة 2022-2023.

ودخل المهاجم سعيد بن رحمة إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 57، وحينها كان فريقه وست هام مُتخلّفا في النتيجة بِهدف لِصفر.

وفي الطرف المُقابل، شارك الجناح محرز في هذه المباراة انطلاقا من الدقيقة الـ 88، وحينها كان فريقه مانشستر سيتي مُتقدّما في النتيجة بِثنائية نظيفة.

وهكذا استهلّ فريق مانشستر سيتي حملة الدّفاع عن لقب البطولة الإنجليزية، بِطريقة ناجحة وقوية.

وفي الجولة الثانية السبت المقبل، يلعب محرز وفريقه “الأزرق السّماوي” ضد الزائر نادي بورنموث. بينما يتبارى بن رحمة وفريقه “المطارق” في اليوم الموالي، مع المضيف نادي نوتنغهام فورست.

وفاز فريق بورنموث في مشهد البداية، بِهدفَين لِصفر داخل القواعد على نادي أستون فيلا. بينما خسر فريق نوتنغهام فورست بِالنتيجة ذاتها أمام المضيف نادي نيوكاسل.

مقالات ذات صلة
مَن يُنظّم “كان” 2025؟ وزير الرياضة الغيني يردّ

مَن يُنظّم “كان” 2025؟ وزير الرياضة الغيني يردّ

الأندية الجزائرية تتعرف على منافسيها في المنافسات القارية في هذا التاريخ

الأندية الجزائرية تتعرف على منافسيها في المنافسات القارية في هذا التاريخ

هذه هي إيجابيات صغار “الخضر” رغم مرارة الإقصاء أمام “الفراعنة”

هذه هي إيجابيات صغار “الخضر” رغم مرارة الإقصاء أمام “الفراعنة”

بن سبعيني ضمن قائمة أبرز الأفارقة المتوقع تألقهم بألمانيا

بن سبعيني ضمن قائمة أبرز الأفارقة المتوقع تألقهم بألمانيا

محرز وبن رحمة.. صدام قوي في أولى جولات “البريمرليغ”

محرز وبن رحمة.. صدام قوي في أولى جولات “البريمرليغ”

فشل صفقة تسريح آدم الوناس

فشل صفقة تسريح آدم الوناس

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد