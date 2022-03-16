محرز وبن ناصر أفضل لاعبي “الخضر” قبل فاصلة المونديال

ظهرا بمستويات مختلفة عن تلك التي قدموها في كأس إفريقيا

يُجمع المتابعون على أن كل من رياض محرز نجم مانشستر سيتي الانجليزي، وإسماعيل بن ناصر نجم نادي ميلان الإيطالي، هما أفضل لاعبين في المنتخب الجزائري حاليا من حيث الأرقام والمستويات الفنية، وبالتحديد منذ خيبة الخروج من الدور الأول من كأس أمم إفريقيا الماضية بالكاميرون، وهو الأمر الذي سيخدم مصالح الناخب الوطني، جمال بلماضي، و”الخضر” قبل فاصلة المونديال.

ويواصل الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، نجم ميلان الإيطالي، تألقه اللافت مع النادي اللومباردي في الفترة الأخيرة، ليؤكد بأنه أفضل لاعبي ميلان في الفترة الماضية، حسب المتابعين، بدليل ما قدمه في الديربي أمام إنتر (0-0) في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا ولقاء القمة أمام نابولي في الجولة الماضية (28) من الدوري الإيطالي، والذي انتهى بفوز الروسونيري بنتيجة 0-1، ونفس المعطيات تنطبق على رياض محرز هداف نادي مانشستر سيتي منذ بداية الموسم.

ويرى الكثير من المتابعين بأن إسماعيل بن ناصر ورياض محرز، يعتبران أفضل لاعبين جزائريين في هذه الفترة وسيشكلان ورقة رابحة بيد المدير الفني جمال بلماضي قبل المواجهة المزدوجة أمام الكاميرون في الدور الفاصل المؤهل إلى كأس العالم 2022، ويقدم رياض محرز وإسماعيل بن ناصر مستويات جيّدة في الدورين الانجليزي والإيطالي، باعتراف من وسائل الإعلام المحلية، الأمر الذي سيشكل، مصدر ارتياح للمدير الفني، جمال بلماضي، قبل فاصلة المونديال، ويؤكد الكثير من المحللين الجزائريين بأنه سيعول على هذا الثنائي في موقعة الكاميرون بالنظر لجاهزيتهما العالية مقارنة بالأسماء الأخرى.

وكان خط وسط “الخضر” من أبرز نقاط ضعفه خلال كأس أمم إفريقيا الماضية بالكاميرون، لكن توّهج بن ناصر في الفترة الأخيرة سيعيد، حسب المراقبين، التوازن لخط وسط منتخب “محاربي الصحراء” مقارنة بما كان عليه الحال في كأس إفريقيا، ويشبه الكثير المتابعين الجاهزية الحالية لبن ناصر بتلك التي أبان عنها خلال كأس أمم إفريقيا عام 2019 عندما توج بجائزة أفضل لاعب، واختير بن ناصر رجل المباراة في مباراتين من أصل ثلاث المواجهات الأخيرة لنادي ميلان، ليؤكد تجاوزه لمشكل الإصابات والجاهزية البدنية الذي عانى منه في بداية الموسم.

من جانبه، توّهج محرز بشكل لافت مع مانشستر سيتي الانجليزي، منذ عودته من كأس أمم إفريقيا الماضية بالكاميرون، وإحصائيا خاض قائد “محاربي الصحراء” في الفترة الماضية 9 مباريات بمختلف المسابقات سجل خلالها 7 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، وبلغة الأرقام يسجل محرز أفضل إحصائية له منذ بداية مشواره الاحترافي بتسجيله لـ21 هدفا وتقديمه لـ7 تمريرات حاسمة في 34 مباراة بمختلف المسابقات.