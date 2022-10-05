-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

محرز وبن ناصر أمام حدثَين هامَّين هذه السّهرة

علي بهلولي
  • 26
  • 0
محرز وبن ناصر أمام حدثَين هامَّين هذه السّهرة

يستعدّ اللاعبان الدوليان الجزائريان رياض محرز وإسماعيل بن ناصر بعد قليل سهرة الأربعاء، لِتدوين أمر هامّ في سجلَّيهما.

ويتبارى الجناح محرز مع فريقه ماتنشستر سيتي الإنجليزي ضد الزائر نادي كوبنهاغن الدانماركي، بينما يلعب متوسط الميدان بن ناصر مع فريقه ميلان آسي الإيطالي خارج القواعد ضد تشيلسي الإنجليزي، بِرسم الجولة الثالثة من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا.

وسيُشارك محرز أساسيا أمام مُمثّل الكرة الدانماركية، لِيُدوّن بِالتالي رقم 200 مباراة رسمية مع نادي “الأزرق السّماوي”، منذ أن انضمّ إلى بطل إنجلترا في صيف 2018.

أمّا بن ناصر فسيحمل شارة قائد الميلان في مواجهة “البلوز”، وهو أمر غير مسبوق للدولي الجزائري مع العملاق الإيطالي، الذي التحق به صيف 2019.

وتنطلق المقابلتان على الساعة الثامنة ليلا بِالتوقيت الجزائري.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: لاعب مولودية وهران يُسجّل هدفا على طريقة “ماكمانامان”

بِالفيديو: لاعب مولودية وهران يُسجّل هدفا على طريقة “ماكمانامان”

راتب بلايلي مرتفع ولم نفكر في جلبه

راتب بلايلي مرتفع ولم نفكر في جلبه

الحملات الغربية بخصوص حقوق الإنسان “مغرضة” و”عارية من الصحة”

الحملات الغربية بخصوص حقوق الإنسان “مغرضة” و”عارية من الصحة”

بوقرة يعقد اجتماعا تنسيقيا مع ممثل الرابطة الوطنية

بوقرة يعقد اجتماعا تنسيقيا مع ممثل الرابطة الوطنية

الحارس زغبة: الحظ أدخلني تاريخ الدوري السعودي

الحارس زغبة: الحظ أدخلني تاريخ الدوري السعودي

الأهلي المصري طلب ضم يوسف قبل انتقاله لبريست الفرنسي..

الأهلي المصري طلب ضم يوسف قبل انتقاله لبريست الفرنسي..

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد