محرز وبن ناصر أمام حدثَين هامَّين هذه السّهرة

يستعدّ اللاعبان الدوليان الجزائريان رياض محرز وإسماعيل بن ناصر بعد قليل سهرة الأربعاء، لِتدوين أمر هامّ في سجلَّيهما.

ويتبارى الجناح محرز مع فريقه ماتنشستر سيتي الإنجليزي ضد الزائر نادي كوبنهاغن الدانماركي، بينما يلعب متوسط الميدان بن ناصر مع فريقه ميلان آسي الإيطالي خارج القواعد ضد تشيلسي الإنجليزي، بِرسم الجولة الثالثة من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا.

وسيُشارك محرز أساسيا أمام مُمثّل الكرة الدانماركية، لِيُدوّن بِالتالي رقم 200 مباراة رسمية مع نادي “الأزرق السّماوي”، منذ أن انضمّ إلى بطل إنجلترا في صيف 2018.

أمّا بن ناصر فسيحمل شارة قائد الميلان في مواجهة “البلوز”، وهو أمر غير مسبوق للدولي الجزائري مع العملاق الإيطالي، الذي التحق به صيف 2019.

وتنطلق المقابلتان على الساعة الثامنة ليلا بِالتوقيت الجزائري.