محرز وبن ناصر خارج السّباق

ودّع اللاعبان الدوليان الجزائريان رياض محرز وإسماعيل بن ناصر سهرة الأربعاء، سباقَي مُنافستَين إنجليزية وإيطالية.

وخسر فريق مانشستر سيتي بِنتيجة (0-2) أمام نادي ساوثهامبتون، فغادر منافسة كأس الرابطة الإنجليزية من الدور ربع النهائي.

وتابع الجناح محرز هذه المواجهة من دكّة بدلاء فريقه مانشستر سيتي.

وتنتظر محرز وفريقه “الأزرق السّماوي” مباراة جوارية قويّة السبت المقبل، لمّا يُواجهان الضّيف نادي مانشستر يونايتد، ضمن إطار الجولة الـ 20 من عمر منافسة “البريمرليغ”.

وأُقصي فريق ميلان آسي في ثمن نهائي كأس إيطاليا، إثر انهزامه بِهدف لِصفر بعد الوقت الإضافي أمام نادي تورينو، في مباراة انتهى وقتها الأصلي بِنتيجة التعادل السلبي.

ودخل لاعب خطّ وسط الميلان بن ناصر إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 84.

وطرد الحكم اللاعب الإيفواري كوفي دجيدجي مدافع فريق تورينو في الدقيقة الـ 70، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين.