محرز وبن ناصر في استفتاء “فيفا” لأفضل محترف عربي في أوروبا

أطلقت الصفحة الرسمية لكأس العالم “فيفا”، على “تويتر” استفتاء، لاختيار أفضل محترف عربي في أوروبا.

وضمت قائمة المرشحين في الاستفتاء، 6 لاعبين عرب محترفين في أوربا ويتعلق الأمر بكل من رياض محرز من مانشستر سيتي وبن ناصر من نادي ميلان، ومحمد صلاح من نادي ليفربول.

كما تواجد في القائمة المغربيان أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان، وحارس مرمى إشبيلية ياسين بونو، بالإضافة إلى التونسي إلياس السخيري لاعب نادي كولن الألماني.