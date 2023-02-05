محرز وبن ناصر للاعبين المحلّيين: كنتم رائعين

أشاد اللاعبان الدوليان الجزائريان رياض محرز وإسماعيل بن ناصر سهرة السبت، بِما قدّمه زملاؤهم المحلّيين في “شان” 2023.

وفي ظهور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، كتب محرز مُخاطبا رجال الناخب الوطني مجيد بوقرة: “أنا فخور بكم يا إخواني”.

أمّا بن ناصر، وفي تغريدة له عبر موقع “تويتر”، فكتب للنّخبة المحلّية: “مثّلتم الجزائر بِفخر وشرف وكرامة. سنبقى فخورين بكم”.

وسبق لِإسماعيل بن ناصر أن خاض مباراة دولية ودّية مع “الخضر” عام 2018، ضمّت لاعبين محلّيين فقط: ضد فريق السعودية بِإسبانيا في الـ 9 من ماي، وحينها شارك أساسيا إلى جانب مختار بن موسى وسليم بوخنشوش و محمد الأمين عبيد، بينما كان أيوب عبدلاوي (القائد في”شان” 2023) احتياطيا. وحينها لم يستطع الناخب الوطني رابح ماجر جلب المحترفين بِأوروبا، بِسبب تاريخ المباراة البعيد عن أجندة “الفيفا”، أمّا بن ناصر فكان ينشط في القسم الثاني الإيطالي ضمن صفوف نادي إمبولي، الذي حقّق الصعود إلى حظيرة النّخبة في تلك الفترة (المركز الأوّل بِفارق كبير قبل إسدال السّتار)، وسمح له المدرب أوريليو أندرياتسولي بِالالتحاق بـ “الخضر”.