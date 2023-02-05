-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

محرز وبن ناصر للاعبين المحلّيين: كنتم رائعين

علي بهلولي
  • 55
  • 0
محرز وبن ناصر للاعبين المحلّيين: كنتم رائعين
ح.م
محرز وبن ناصر في إحدى مقابلات "الخضر".

أشاد اللاعبان الدوليان الجزائريان رياض محرز وإسماعيل بن ناصر سهرة السبت، بِما قدّمه زملاؤهم المحلّيين في “شان” 2023.

وفي ظهور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، كتب محرز مُخاطبا رجال الناخب الوطني مجيد بوقرة: “أنا فخور بكم يا إخواني”.

أمّا بن ناصر، وفي تغريدة له عبر موقع “تويتر”، فكتب للنّخبة المحلّية: “مثّلتم الجزائر بِفخر وشرف وكرامة. سنبقى فخورين بكم”.

وسبق لِإسماعيل بن ناصر أن خاض مباراة دولية ودّية مع “الخضر” عام 2018، ضمّت لاعبين محلّيين فقط: ضد فريق السعودية بِإسبانيا في الـ 9 من ماي، وحينها شارك أساسيا إلى جانب مختار بن موسى وسليم بوخنشوش و محمد الأمين عبيد، بينما كان أيوب عبدلاوي (القائد في”شان” 2023) احتياطيا. وحينها لم يستطع الناخب الوطني رابح ماجر جلب المحترفين بِأوروبا، بِسبب تاريخ المباراة البعيد عن أجندة “الفيفا”، أمّا بن ناصر فكان ينشط في القسم الثاني الإيطالي ضمن صفوف نادي إمبولي، الذي حقّق الصعود إلى حظيرة النّخبة في تلك الفترة (المركز الأوّل بِفارق كبير قبل إسدال السّتار)، وسمح له المدرب أوريليو أندرياتسولي بِالالتحاق بـ “الخضر”.

مقالات ذات صلة
هذه أبرز الأوراق الرابحة للإطاحة بالسنغال في نهائي “الشان”

هذه أبرز الأوراق الرابحة للإطاحة بالسنغال في نهائي “الشان”

بِالفيديو: فوضى وشغب في مونديال الأندية بِالمغرب

بِالفيديو: فوضى وشغب في مونديال الأندية بِالمغرب

الهلال السعودي يقلب الطاولة على الوداد المغربي في مونديال الأندية

الهلال السعودي يقلب الطاولة على الوداد المغربي في مونديال الأندية

الجزائر تنجح في امتحان “الشان” بِعلامة ممتاز

الجزائر تنجح في امتحان “الشان” بِعلامة ممتاز

بوقرة: مباراة السنغال ستلعب على تفاصيل صغيرة (فيديو)

بوقرة: مباراة السنغال ستلعب على تفاصيل صغيرة (فيديو)

الحاجي ضيوف: الجزائر هي الأجدر بِتنظيم “كان” 2025

الحاجي ضيوف: الجزائر هي الأجدر بِتنظيم “كان” 2025

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد