محرز وتايلور.. ميلا أول جزائرية تشهد حفل زفاف والديها!

قال نشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي إن ميلا ابنة الدولي الجزائري رياض محرز، وعارضة الأزياء البريطانية تايلور وراد، قد تكون أول جزائرية تشهد حفل زفاف والديها.

وضجت الصفحات بمختلف تخصصاتها بصور عقد قران لاعب فريق أهلي جدة السعودي، من العارضة البريطانية وبحضور ابنتهما ميلا وابنتي محرز من زوجته الأولى ريتا جوهال.

وتم عقد القران المدني لمحرز وتايلور، الاثنين 4 سبتمبر، بفندق The Londoner Hotel في لندن، حيث أطلت العروس بفستان أبيض والعريس ببدلة سوداء أنيقة، وفقا لصحيفة “ذا صن”.

وأضافت الصحيفة البريطانية إنه من المقرر إقامة حفل زفاف ثالث في وقت لاحق من هذا العام.

وكانت تايلور وارد قد أثارت ضجة، مؤخرا، بإعلانها عن موعد عقد قرانها مع رياض محرز ، لتعود وتؤكد عبر حسابها على إنستغرام أنها متزوجة أساسا من محرز منذ أكثر من سنة على الطريقة الإسلامية.

وردت على أحد المتابعين بأن ما سيحدث يوم الإثنين هو العقد الإداري الرسمي.

يذكر أن رياض محرز وخطيبته تايلور وارد، عقدا قرانهما سرا نهاية العام 2021 في إمارة دبي، وفق الشريعة الاسلامية، حسبما كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية العام الماضي.

ونشرت العروس عبر “إنستغرام”، بعضاً من أجواء الاحتفال مع فيديو لبنات رياض الثلاث برفقة شقيقتها داربي وهم في طريقهم للحفل.

كما شاركت داربي متابعيها أيضا لقطات عن عشاء الزفاف الثاني للزوجين عبر انستغرام مع كعكة احتفالية، علقت عليها بالقول: “اليوم ستصبحين زوجة!”، كما شاركت صورة أخرى من عشاء ما بعد الزفاف.

ورزق اللاعب الشهير بطفلته ميلا من تايلور في 8 جوان الماضي، وهي ثالث بنات اللاعب الجزائري رياض محرز بعد ابنتيه عناية وإيلا من زوجته الأولى ريتا جوهال.

وانتقل الدولي الجزائري إلى صفوف نادي أهلي جدة السعودي، قادمًا من صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعقد يمتد إلى 5 سنوات.