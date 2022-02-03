محرز وديلور يتعاطفان مع طفل مغربي سقط في بئر

تعاطف قائد المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز، الخميس، مع الطفل المغربي ريان العالق في بئر منذ قرابة يومَين.

وكان الطفل رايان قد سقط في بئر بِلا ماء، تقع في قرية بِإحدى مدن الشمال المغربي.

ومازالت جهود الإسعافيين متواصلة لِإنقاذ الطفل رايان.

وكتب محرز عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، الخميس: “ابقَ قويا، رايان”.

من جهته، أبدى المهاجم الدولي الجزائري السابق أندي ديلور عبر الموقع ذاته، تعاطفه مع الطفل ريان وأهله.