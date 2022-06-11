محرز وديلور ينعيان وفاة “بن حمودة”

بلال بن حمودة في إحدى الحصص التدريبية للمنتخب المحلّي، شهر أكتوبر من عام 2021.

قدّم قائد المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز واللاعب الدولي السابق أندي ديلور، السبت، تعازيهما في وفاة زميلهما في الفريق المحلّي بلال بن حمودة.

وكان اللاعب بلال بن حمودة قد فارق الحياة في توقيت مُبكّر من صباح الجمعة، بعد تعرّضه لِحادث مُرور مُروّع.

ونشر رياض محرز وأندي ديلور تعازيهما عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، كما يُوضّحه الرابطان الإلكترونيان المُدرجان أدناه.

ولم يغفل ديلور – أيضا – الترحّم على سيد أحمد واتيت، الذي رافق صديقه بلال بن حمودة في السيارة، وفارق الحياة بِدوره في هذا الحادث المروي.