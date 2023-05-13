محرز ورفاقه في منعرج خطير في الدوري المحلي

قبل لقاء العودة المعقد أمام ريال مدريد في رابطة الأبطال

يفصل مانشستر سيتي، عن نهاية الدوري المحلي أربع مباريات، ولا يفصل منافسه أرسنال سوى ثلاث مباريات، وما بين الفريقين نقطة واحدة لصالح رفقاء رياض محرز، ولكنها قد لا تكون كافية بالنظر إلى ما تبقى من مواجهات صعبة للفريق السماوي الذي عقله على مباراة سهرة الأربعاء أمام ريال مدريد وهي مباراة معقدة يتخوف منها أشدّ المتفائلين من أنصار مانشستر سيتي فمابالك بقية الأنصار وقلبه على مباريات الدوري المتبقية الصعبة جدا.

يلعب محرز ورفاقه عصر الأحد مبارة خطيرة جدا في ليفربول أمام إيفرتون، الذي يدرك بأن هزيمته أو حتى التعادل سيعني السقوط، ولا حل له سوى الفوز بالمباراة، وهو ما سيسعى إليه مدربه الإنجليزي ديش، وإذا ما نجح رفقاء محرز الذي سيلعب أساسيا بكل تأكيد في الفوز باللقاء، فإنهم سيقتربون من التتويج باللقب المحلي الذي كان صعبا جدا هذا الموسم، وفريق أرسنال سيواجه برايتن ولكن على أرضه في لندن مباشرة بعد نهاية مباراة مانشستر سيتي في ليفربول، منتظرا هدية من برايتن ولو بنقطة التعادل لينقض على المقدمة في انتظار مزيد من التعثرات لمنافسه، لأن مانشستر سيتي بعد مباراة العودة أمام ريال مدريد سيستقبل فريق تشيلسي في ملعب الاتحاد، ولكن آخر مباراتيه ستكونان خارج الديار في لدوري المحلي، أمام برايتن المتألق هذا الوسم والمرشح للحصول على مشاركة أوروبية وهو الفريق الذي لا يخسر في ميدانه، ثم أمام برنتفورد الذي اختص في ترويض كبار الدوري منذ أن ضمن النجاة من السقوط عبر تواجده في مركز آمن في الرتبة التاسعة، وهو الفريق الذي أحرج أرسنال ذهابا ويابا.

سيُشرك المدرب بيب غواديولا رياض محرز أساسيا في مباراة الأحد خارج الديار من أجل هدفين، وهو إمكانية الاعتماد عليه في معركة ريال مدريد، منذ البداية، ومن أجل مواصلة المساهمة في الأهداف التي رفعت محرز إلى المركز الرابع ضمن مقدمي الكرات الحاسمة في الدوري، لأن الفريق الذي لعب به أمام الريال في البيرنابيو لم يقنع أحدا، وتلقى غواديولا العديد من الانتقادات، كما سيشرك فودان بديلا عن غريليتش، لأجل إعادة الجسور التي كات محطمة ما بين الوسط والجناحين من جهة، والهداف هالاند التائه في مباراة ريال مدريد من جهة أخرى، وهي الفرصة الأهم والأخيرة بالتأكيد لرياض محرز من أجل خطف مكانة أساسية في لقاء الموسم أمام ريال مدريد، بحثا عن ثاني تأهل للنهائي للفريق السماوي وأيضا لرياض محرز ضمن منافسة رابطة أبطال أوروبا.

يعلم بيرناردو سيلفا بأن بقاءه على مقاعد الاحتياط، في مواجهة إيفرتون لن يكون من أجل منحه الراحة، وتحضيره بدنيا لموقعة ريال مدريد، كما كان الأمر في الجولات الماضية، وإنما لمتابعة توليفة لعب هجومي جديد في وجود الرباعي دوبراين وفودن ومحرز وهالاند، من أجل كسب إيفرتون الخطير للاقتراب أكثر من اللقب المحلي، ومواجهة ريال مريد أيضا بفريق انتصاري لا يلعب من أجل التعادل.