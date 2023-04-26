محرز وزملاؤه يتجاوزون بِنجاح أخطر مُنعرج في “البريمرليغ”

حسم فريق مانشستر سيتي سهرة الأربعاء مباراة مفصلية لِمصلحته، وبات في أفضل رواق للاحتفاظ بِلقب بطولة إنجلترا.

وفاز فريق “الأزرق السّماوي” بِأربعة أهداف لِهدف على الضّيف ورائد الترتيب نادي أرسنال، ضمن إطار الجولة الـ 33 من عمر منافسة “البريمرليغ”.

ودخل الجناح رياض محرز إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 72، وحينها كان فريقه مانشستر سيتي مُتقدّما في النتيجة بِثلاثية نظيفة.

وبات فريق مانشستر سيتي بعد هذا الانتصار، يجمع 73 نقطة في المركز الثاني، مُقلّصا الفارق إلى نُقطتَين فقط عن الرّائد نادي أرسنال.

ويبدو أن فريق أرسنال قد انهار، بعد سيطرته على البطولة الإنجليزية وتصدّره للائحة الترتيب منذ الجولة الثالثة.

وإذا كان نادي أرسنال قد لعب 33 مباراة من أصل 38 مواجهة، فإن رجال المدرب جوسيب غوارديولا خاضوا 31 مقابلة فقط. وهو ما يُقوّي فرصهم في تجاوز “المدفعجية”، وتعبيد طريق الاحتفاظ بِلقب بطولة إنجلترا.