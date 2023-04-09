محرز وزملاؤه يستعيدون أملَ الاحتفاظ بِلقب “البريمرليغ”

استعاد اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي مساء الأحد، الأملَ في الاحتفاظ بِلقب البطولة الإنجليزية.

جاء ذلك بعد تعادل الرّائد فريق أرسنال بِنتيجة (2-2) مع المُضيّف نادي ليفربول، لِحساب الجولة الـ 30 من عمر منافسة “البريمرليغ”.

وبات فريق أرسنال يجمع 73 نقطة في الصّدارة، ويحوز نادي مانشستر سيتي 67 نقطة في الرّتبة الثانية.

ويتصدّر أرسنال لائحة ترتيب البطولة الإنجليزية منذ اختتام فعّاليات الجولة الثالثة.

وتنقص رجال المدرب جوسيب غوارديولا مباراة متأخّرة، ما يعني أن حصد نقاطها مُرادف لِتقليص الفارق بِثلاث خطوات فقط عن الرّائد نادي أرسنال.

وفضلا عن امتياز المباراة المتأخّرة، يملك محرز وزملاؤه أفضلية أخرى، وهي اللّعب داخل القواعد أمام أرسنال في الجولة الـ 33 من عمر البطولة، بِتاريخ الـ 26 من أفريل الحالي. وهي فرصة مواتية لـ “الأزرق السّماوي” من أجل مشاركة أرسنال في الصّدارة، ثم المُضي قدما نحو الاحتفاظ بِاللّقب.

أمّا مدرب فريق أرسنال مايكل أرتيتا فسيستفيد لاعبوه من أمر إيجابي آخر، وهو التركيز على مطاردة أرنب واحد المُرادف لِلقب “البريمرليغ”. عكس مانشستر سيتي، الذي مازال معنيا بِسباقَي كأس إنجلترا ورابطة أبطال أوروبا، مع ما يترتّب عنه من إصابات وإجهاد.

ونُقدّم لكم فيما يلي جدول المقابلات المُتبقّية في البطولة لِفريقَي مانشستر سيتي وأرسنال:

مانشستر سيتي: مع الزّائر ليستر سيتي، ثمّ المُضيّف برايتون، ثمّ الزّائر أرسنال، ثمّ المُضيّف فولهام، ثمّ داخل القواعد أمام وست هام، ثمّ بِميدانه مُجدّدا مع ليدز يونايتد، ثمّ مع المُضيّف إيفرتون، ثمّ مع الزّائر تشيلسي، ثمّ بعيدا عن الدّيار مع برينتفورد.

أرسنال: مع المُضيّف وست هام، ثمّ مع الزّائر ساوثامبتون، ثمّ مع المُضيّف مانشستر سيتي، ثمّ مع الزّائر تشيلسي، ثمّ خارج القواعد مع نيوكاسل، ثمّ بِميدانه مع برايتون، ثمّ مع المُضيّف نوتنغهام فورست، ثمّ مع الزّائر ولفرهامبتون.

وفي حال التعادل عند نهاية المطاف من حيث رصيد النّقاط، ووفقا للوائح المنافسة، يلجأ المُنظّمون إلى (بِالترتيب):

1- فارق الأهداف (حاليا: مانشستر سيتي +48/ أرسنال +43).

2- أحسن هجوم (حاليا: مانشستر سيتي 75/ أرسنال 72).

3- المقابلات وجها لِوجه (مانشستر سيتي فاز في لقاء الذهاب على المُضيّف أرسنال بـ 1-3).

وفي كلّ الأحوال يلوح ما تبقّى منافسة البطولة الإنجليزية واعدا بِالإثارة والتشويق، وتحديدا التنافس عن بعد بين أرسنال ومانشستر سيتي.