محرز وزملاؤه ينهزمون بعد 25 مباراة بِلا خسارة

مُني فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مساء الأحد بِأوّل خسارة له في مباراة رسمية، بعد خوضه 25 مقابلة متتالية بِلا هزيمة.

وخسر فريق “الأزرق السّماوي” بِهدف لِصفر أمام مُضيّفه نادي برينتفرود، لِحساب الجولة الـ 38 والأخيرة من عمر البطولة الإنجليزية.

وخاض الجناح رياض محرز كامل أطوار هذه المواجهة، التي اكتست طابعا شبه شكلي، ذلك أن “السّيتي” أحرز لقب “البريمرليغ” في تاريخ سابق، وتموقع نادي برينتفورد في الرّتبة التاسعة.

ويُشير تاريخ الـ 5 من فيفري المُنصرم إلى موعد آخر خسارة لِرجال المدرب جوسيب غوارديولا، وكانت أمام المُضيّف نادي توتنهام بِهدف لِصفر، في منافسة البطولة الإنجليزية.

وما بين مواجهتَي توتنهام وبرينتفورد، لعب محرز وزملاؤه 25 مباراة في كلّ المنافسات الرّسمية، دون السقوط في فخّ الهزيمة.

وبعد نهاية مشوار البطولة، تنتظر رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي مقابلتان أُخريان واعدتان: أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي في الـ 3 من جوان المقبل، ضمن إطار نهائي الكأس المحلّية. وبعد سبعة أيّام من ذلك ضدّ الإنتر الإيطالي، لِحساب نهائي رابطة أبطل أوروبا.