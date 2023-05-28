-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
حركة جزئية في سلك الجمارك
رياضة

محرز وزملاؤه ينهزمون بعد 25 مباراة بِلا خسارة

علي بهلولي
  • 194
  • 0
محرز وزملاؤه ينهزمون بعد 25 مباراة بِلا خسارة
ح.م
رياض محرز (أقصى اليسار) وزملاؤه قبيل انطلاق مواجهة برينتفورد.

مُني فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مساء الأحد بِأوّل خسارة له في مباراة رسمية، بعد خوضه 25 مقابلة متتالية بِلا هزيمة.

وخسر فريق “الأزرق السّماوي” بِهدف لِصفر أمام مُضيّفه نادي برينتفرود، لِحساب الجولة الـ 38 والأخيرة من عمر البطولة الإنجليزية.

وخاض الجناح رياض محرز كامل أطوار هذه المواجهة، التي اكتست طابعا شبه شكلي، ذلك أن “السّيتي” أحرز لقب “البريمرليغ” في تاريخ سابق، وتموقع نادي برينتفورد في الرّتبة التاسعة.

ويُشير تاريخ الـ 5 من فيفري المُنصرم إلى موعد آخر خسارة لِرجال المدرب جوسيب غوارديولا، وكانت أمام المُضيّف نادي توتنهام بِهدف لِصفر، في منافسة البطولة الإنجليزية.

وما بين مواجهتَي توتنهام وبرينتفورد، لعب محرز وزملاؤه 25 مباراة في كلّ المنافسات الرّسمية، دون السقوط في فخّ الهزيمة.

وبعد نهاية مشوار البطولة، تنتظر رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي مقابلتان أُخريان واعدتان: أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي في الـ 3 من جوان المقبل، ضمن إطار نهائي الكأس المحلّية. وبعد سبعة أيّام من ذلك ضدّ الإنتر الإيطالي، لِحساب نهائي رابطة أبطل أوروبا.

مقالات ذات صلة
كأس الجزائر.. ثالث نهائي لـ “صقور الونشريس”

كأس الجزائر.. ثالث نهائي لـ “صقور الونشريس”

غوارديولا يشارك في مسلسل فكاهي

غوارديولا يشارك في مسلسل فكاهي

إقالة رئيس البايرن والمدير الرياضي رغم الاحتفاظ بِلقب البطولة!

إقالة رئيس البايرن والمدير الرياضي رغم الاحتفاظ بِلقب البطولة!

نزهة برّية خطيرة لِحارس”البي آس جي”

نزهة برّية خطيرة لِحارس”البي آس جي”

وفد اتحاد اللجان الأولمبية العربية يحل بالجزائر

وفد اتحاد اللجان الأولمبية العربية يحل بالجزائر

محاكمة مُؤثّرة اجتماعية تتحرّش وتُضايق لاعبي “البريمرليغ”

محاكمة مُؤثّرة اجتماعية تتحرّش وتُضايق لاعبي “البريمرليغ”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد