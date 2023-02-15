محرز وزملاؤه يُشعلون سباق اللّقب

أشعل الوصيف مانشستر سيتي سهرة الأربعاء سباق لقب البطولة الإنجليزية، بعد تغلّبه على الرّائد أرسنال.

وفاز مانشستر سيتي بِنتيجة (1-3) على مُضيّفه أرسنال، في مباراة مُتأخّرة عن الجولة الـ 12 من عمر منافسة “البريمرليغ”.

وشارك الجناح الجزائري رياض محرز أساسيا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 61، وحينها كان فريقه “الأزرق السّماوي” مُتعادلا في النتيجة بِهدف لِمثله.

وبات فريق المدرب جوسيب غوارديولا بعد هذا الانتصار يجمع 51 نقطة في الصّدارة، وهو الرّصيد ذاته لِنادي أرسنال.

وبِاحتساب هذا اللّقاء، لعب محرز وزملاؤه 23 مباراة في البطولة الإنجليزية، نظير 22 مواجهة لِأرسنال.

وهكذا أمسك مانشستر سيتي بِنادي أرسنال، الذي ظلّ يتسيّد جدول الترتيب بِمفرده منذ الجولة الثالثة. حتى أعطى الانطباع بِأن ربيع “المدفعجية” والمدرب أرسين فينغر عاد من جديد.

واستفاد “السيتي” من ثلاث نقاط وزنها من ذهب، قد تُساعده لاحقا في رحلة الاحتفاظ بِلقب “البريمرليغ”.