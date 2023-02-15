-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

محرز وزملاؤه يُشعلون سباق اللّقب

علي بهلولي
  • 357
  • 0
محرز وزملاؤه يُشعلون سباق اللّقب
ح.م
رياض محرز قبيل انطلاق المباراة.

أشعل الوصيف مانشستر سيتي سهرة الأربعاء سباق لقب البطولة الإنجليزية، بعد تغلّبه على الرّائد أرسنال.

وفاز مانشستر سيتي بِنتيجة (1-3) على مُضيّفه أرسنال، في مباراة مُتأخّرة عن الجولة الـ 12 من عمر منافسة “البريمرليغ”.

وشارك الجناح الجزائري رياض محرز أساسيا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 61، وحينها كان فريقه “الأزرق السّماوي” مُتعادلا في النتيجة بِهدف لِمثله.

وبات فريق المدرب جوسيب غوارديولا بعد هذا الانتصار يجمع 51 نقطة في الصّدارة، وهو الرّصيد ذاته لِنادي أرسنال.

وبِاحتساب هذا اللّقاء، لعب محرز وزملاؤه 23 مباراة في البطولة الإنجليزية، نظير 22 مواجهة لِأرسنال.

وهكذا أمسك مانشستر سيتي بِنادي أرسنال، الذي ظلّ يتسيّد جدول الترتيب بِمفرده منذ الجولة الثالثة. حتى أعطى الانطباع بِأن ربيع “المدفعجية” والمدرب أرسين فينغر عاد من جديد.

واستفاد “السيتي” من ثلاث نقاط وزنها من ذهب، قد تُساعده لاحقا في رحلة الاحتفاظ بِلقب “البريمرليغ”.

مقالات ذات صلة
لاعبان جزائريان في التشكيلة المثالية لدوري أبطال إفريقيا

لاعبان جزائريان في التشكيلة المثالية لدوري أبطال إفريقيا

اتحاد مغنية يُبعد “سوسطارة” من سباق الكأس

اتحاد مغنية يُبعد “سوسطارة” من سباق الكأس

بِالفيديو: تألّق بونجاح وبراهيمي تسجيلا وتمريرا

بِالفيديو: تألّق بونجاح وبراهيمي تسجيلا وتمريرا

محرز وبن ناصر في استفتاء “فيفا” لأفضل محترف عربي في أوروبا

محرز وبن ناصر في استفتاء “فيفا” لأفضل محترف عربي في أوروبا

وفاة حارس مرمى بعد تصدّيه لِركلة جزاء

وفاة حارس مرمى بعد تصدّيه لِركلة جزاء

بلعمري دفع 120 ألف دولار للحصول على تسريحه من الوداد البيضاوي

بلعمري دفع 120 ألف دولار للحصول على تسريحه من الوداد البيضاوي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد