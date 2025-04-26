محرز وسعيود يواصلان تألقهما في الدوري السعودي

يقدمان مردودا "طيبا" بالتهديف والإسهام

يواصل اللاعبون الدوليون الجزائريون تألقهم في البطولة السعودية لكرة القدم “دوري روشن”، من خلال مردودهم الطيب الذي باتوا يقدمونه سواء بالتهديف أم الإسهام في التهديف مع أنديتهم، التي تشيد في كل مرة ببروزهم الملفت للانتباه.

ويقود المجموعة قائد المنتخب الوطني ولاعب نادي الأهلي، رياض محرز، الذي سجل اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ ناديه، حيث أصبح أول لاعب يصنع أكثر من 10 أهداف في موسمين متتاليين عبر تاريخ البطولة السعودية، بحسب بيانات وأرقام الموقع المتخصص “ترانسفير ماركات”. وقد بصم رياض محرز على أرقام استثنائية بالجملة، عقب مساهمته الكبيرة في الفوز أمام الوحدة في الجولة الـ29، حيث قدم أداء مميزا، ليرفع رصيده إلى 33 مساهمة تهديفية منها 15 هدفا في مختلف البطولات هذا الموسم.

وقد سجل اللاعب السابق لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي 24 هدفا مع الأهلي في “دوري روشن”، وهو رقم لم يصل إليه أي لاعب آخر منذ انضمام محرز إلى الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية 2023.

وبفضل هذا الأداء المميز، عزز قائد المنتخب الوطني، مكانته كأكثر لاعب إفريقي إسهاما بالأهداف في تاريخ الأهلي السعودي، متفوقا على مهاجم الرأس الأخضر السابق دجانيني تافاريس. ومنذ انضمامه للأهلي، شارك محرز في 72 لقاء في كل المسابقات، محرزا 27 هدفا ومانحا 32 تمريرة حاسمة، ليكون قد أسهم في 59 هدفا، استنادا لبيانات موقع “ترانسفير ماركت”.

من جهته، يقدم أمير سعيود وجها طيبا مع ناديه الرائد السعودي، حيث تألق في مباراته رقم 100 بـ “دوري روشن”، ولفت الأنظار من خلال الأداء المميز الذي قدمه، وذلك بتسجيل الهدف الأول لفريقه في مرمى نادي التعاون من ركلة جزاء، وكاد أن يمنح التفوق مجددا لناديه، بعد سلسلة من المراوغات، لولا أن كرته اصطدمت

بالقائم.

وبحسب منصة “سوفاسكور” لإحصائيات كرة القدم، فإن نجم الرائد سجل 29 هدفا ومنح 21 تمريرة حاسمة في مسيرته بالبطولة السعودية. ولعب أمير سعيود، جناح نادي الرائد أمام التعاون مباراته 100 في مسيرته في دوري روشن السعودي، ووصل للمساهمة التهديفية رقم 50 في المنافسة.