محرز وسليماني معنيان بِهذا القرار

يُخطّط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لِنقل نهائي رابطة الأبطال إلى بلد آخر، بِسبب الأزمة الأوكرانية.

ويُفترض أن تحتضن مدينة سان بطرسبورغ الروسية نهائي رابطة أبطال أوروبا، مساء الـ 28 من ماي المقبل.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان له نشره، الخميس، إن مكتبه التنفيذي سيعقد اجتماعا طارئا هذا الجمعة، على خلفية الأحداث الأمنية التي تشهدها أوكرانيا. وستُسفر عنه عدّة قرارات.

وفسّرت الصحافة الأوروبية فحوى البيان، بِأن الهيئة القارية لِكرة القدم تعتزم تجريد روسيا من حق تنظيم نهائي رابطة الأبطال. عِلما أن اتحاد الرّئيس ألكسندر تشيفيرين أبدى “انحيازا” صريحا إلى أوكرانيا.

للإشارة، فإن لاعبَين دوليَين جزائريَين بقيا في سباق رابطة أبطال أوروبا، وهما: الجناح رياض محرز من فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، والمهاجم إسلام سليماني من نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

وكان فريق مانشستر سيتي قد فاز على المضيف نادي سبورتينغ لشبونة بِخماسية نظيفة، في ذهاب ثمن النهائي سهرة الـ 15 من فيفري الماضي. على أن تُجرى مباراة العودة بِإنجلترا في الـ 9 من مارس المقبل.