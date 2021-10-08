محرز وسليماني: نُريد ملعبا يليق بِسمعة الجزائر بطلة إفريقيا

وجّه لاعبا المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز وإسلام سليماني سهرة الجمعة، انتقادات لاذعة إلى إدارة ملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عُقد بِالبليدة، بعد نهاية مباراة “الخضر” والنيجر، في إطار تصفيات كأس العالم 2022.

وقال محرز إن أرضية ملعب البليدة كانت سيّئة رغم ترميمها في تاريخ سابق، وأضاف أن الصور التلفزيونية لا تُظهر رداءتها، عكس اللاعب الذي ينشط فوق المستطيل الأخضر، ويكتشف مدى الإعاقة التي تعترضه.

وتدخّل سليماني وأطلق تصريحات شبيهة، لمّا قال إن أرضية ميدان البليدة لا تُساعد على إبراز أسلوب لعب “الخضر”، الذي يعتمد على الكرات الأرضية، والإستعراض الفني. عكس المنافسين الأفارقة، خاصّة الذين يأتون إلى الجزائر لِتخفيف الأضرار أو خطف نقطة التعادل.

وطالبا محرز وسليماني وزارة الشباب والرياضة بِالعمل لاحقا، على إيجاد ملعب يليق بِسمعة المنتخب الوطني الجزائري بطل إفريقيا.

أمّا الناخب الوطني جمال بلماضي الذي حضر بِدوره المؤتمر الصحفي، ففضّل التكتّم، وقال إنه تكلّم كفاية عن هذه النّقطة السّوداء، ولا يُريد اجترار ما تطرّق إليه سلفا.