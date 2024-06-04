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رياضة

محرز وسليماني يرفضان دعوة الفاف

الشروق الرياضي
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محرز وسليماني يرفضان دعوة الفاف

وجه الاتحاد الجزائري لكرة القدم دعويين رسميتين لكل من رياض محرز وإسلام سليماني من أجل متابعة مباراة الجزائر وغينيا من مدرجات ملعب نيلسون مانديلا، هذا الخميس، مع الإقامة مع زملائهما في مركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، في خطوة يريد بها الاتحاد تلطيف الأجواء وتبديد أي شك..

بخصوص وجود خلافات قوية وانقسامات داخل المنتخب الجزائر حسبما أكده موقع وين وين الذي أضاف بأن رياض محرز وإسلام سليماني رفضا الدعوة، حيث تحدثا إلى مسؤول في المنتخب الجزائري الذي تواصل معهما بتكليف من الاتحاد الجزائري، وأرجعا سبب رفضهما للدعوة إلى وجودهما في إجازة رفقة عائلتيهما..

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