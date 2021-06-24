محرز و”سوق النسا”!

لم يتمتّع النجم الجزائري رياض محرز كثيرا بِعطلته الصيفية في جزيرة ميكونوس اليونانية، حتى بدأ مسلسل “أعصاب وأوتار”!

وأفسدت عارضة أزياء إيرلندية رفقة شلّتها “ليالي الأنس” التي كان ينعم بها محرز رفقة خطيبته الإنجليزية تايلور وارد سهرة الأربعاء.

وادّعت عارضة الأزياء الإيرلندية أنها تعرّضت للتعنيف من قبل خطيبة محرز وأيضا الفريق الذي كان يحرس النجم الجزائري، وأن الأذى كاد يُلحق الضّرر بِإحدى عينَيها. وأضافت أنها أبلغت الشرطة بِما حصل في مطعم بِجزيرة ميكونوس اليونانية. كما ذكرته صحيفة “دايلي ميل” البريطانية، الخميس.

لكن تايلور وارد كذّبت مزاعم عارضة الأزياء الإيرلندية، وأوضحت أن هذه الفتاة قَدِمت رفقة بعض الأشخاص، وأخذوا يلتقطون لهما (تايلور ومحرز) صورا، دون استئذانهما. ولمّا أصرّوا على التطفّل، انتفض الحرس لِتأديبهم.

وأضافت تايلور وارد أن عارضة الأزياء الإيرلندية أصابها شيء من “الكلب”، وبدأت في تكسير الأواني وكل ما صادفته أمامها أو التقطته.

وتبادلت خطيبة محرز وعارضة الأزياء الإيرلندية قصفا ناريا من الشتائم والازدراء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وبِبضاعة عادة ما يُروّج لها في “سوق النسا” مثل ألفاظ “الغيرة” و”الحسد” و”العين” و”الجيّاع”…!